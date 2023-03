Cecosam anuncia la “desocupación” de casi 400 enterramientos en La Salud

La empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam) ha iniciado un nuevo proceso para la “desocupación” de un total de 391 enterramientos en el cementerio de La Salud, el más antiguo de toda la ciudad.

La compañía municipal ha dado un plazo de 15 días a los familiares de estos 391 difuntos para que se pongan al día en el pago que les corresponde. Estos enterramientos se localizan en el cuadro Panteón-Capilla, una de las zonas más importantes de este histórico camposanto cordobés.

Gran parte de los difuntos son fallecidos de hace varias décadas. En muchos casos constan con un solo apellido. El objetivo de Cecosam pasa por regularizar la situación y aprovechar estos espacios para nuevos enterramientos. De hecho, es un proceso que se repite periódicamente. En el año 2016 ya se produjo el aviso para el desalojo de hasta 3.000 difuntos en diferentes cementerios de la ciudad.

Uno de los principales objetivos de estas medidas es poder identificar aquellas familias de las que no se tienen datos, para saber exactamente cuál es su situación, ya que en caso de no poder hacer frente al pago, desde Cecosam se está abierto a negociar las soluciones oportunas.

En aquellos casos en los que no se pueda localizar a las familias afectadas, o éstas no quieran reclamar los restos, se procederá a la incineración de los mismos, depositándose las cenizas en el columbario común. En los casos de las sepulturas no se procederá a la exhumación, pero sí se adecentará la zona, ya que en la mayor parte de los casos, las mismas se encuentran abandonadas desde hace años.

Este es el primer paso, la publicación de todos los nombres en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba. Posteriormente se acudirá al Boletín Oficial de la Provincia. En el año 2016, como medida complementaria, se colocaron pegatinas en los nichos que iban a ser desocupados.