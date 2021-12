Cáritas atiende en Córdoba a más de 30.000 familias vulnerables este año

Cáritas ha atendido a lo largo de este 2021 a más de 30.000 familias vulnerables en Córdoba que han necesitado sus recursos, según ha señalado el director de Cáritas Córdoba, Salvador Ruiz, este martes. Además, ante la situación que viven cientos de personas cada día en la calle, y para celebrar los 20 años de la casa de acogida 'Madre del Redentor', han lanzado la campaña Esta Navidad, nadie sin hogar. Para ella, han elaborado un vídeo musical cuyo autor ha sido Manuel Ruiz Queco.

Según los datos aportados, en Córdoba en 2021, la organización ha atendido a más de 30.000 familias, "triplicando el número de personas que por primera vez se han acercado hasta nuestros servicios de acogida". El perfil mayoritario es el de mujeres de hasta 40 años, de nacionalidad española, con estudios primarios o sin formación y con hijos a su cargo.

Además, en estas fechas de Navidad se llevarán a cabo varios actos que han comenzado este martes con unas jornadas de puertas abiertas a lo largo del día para todo el que quiera visitar la casa, y una exposición fotográfica de los 20 años de actividad. El miércoles 15, se celebrará una mesa redonda alas 11:00 en la que participarán miembros de la Red CoHabita que abordarán la problemática que supone salir del sinhogarismo. El jueves 16 habrá un acto de sensibilización a pie de calle junto a la Biblioteca Municipal Central en Ronda del Marrubial con residentes y voluntarios, que simbolizarán el laberinto que supone salir de la calle. El viernes 17 se celebrará una eucaristía a las 12:30 presidida por el obispo en la casa de acogida y el fin de semana todas las parroquias que pertenecen a la Diócesis realizarán una colecta.

Personas en la Casa de Acogida

El director de Cáritas Córdoba ha señalado que "no tener hogar no es algo que pueda permitirse hoy" ya que "querer un hogar no es un deseo, es un derecho". Según los datos que ha ofrecido, la casa Madre del Redentor ha acogido en estos 20 años, desde sus 40 plazas de capacidad, a 10.253 personas de las que un 85% han sido varones y un 15% mujeres. De estos, el 52% han sido personas de origen español y el 48% personas procedentes de hasta 112 países distintos.

Ruiz ha detallado también las personas y recursos que han ofrecido desde la organización en Córdoba en 2021. Así, 549 personas han sido atendidas, "un 70% hombres y un 30% mujeres", de estos, 70% eran nacionales. Además, "cada noche, el dispositivo de atención nocturna atiende a más de 50 personas directamente en calle". Según ha añadido, la situación de estas personas "es cada vez más diversa". Multitud de personas padecen problemas de salud mental y de discapacidad. Ruiz, ha denunciado además el retraso en las listas de espera para atender estos problemas de salud o en pisos de inserción, "con lista de espera de más de un año".

Cubrir necesidades básicas

Ruiz, ha informado además de las cantidades económicas invertidas en "las necesidades básicas desde servicios generales de Cáritas". En total, se han invertido más de 270.000 euros repartidos en diversos conceptos como alimentación, con más de 60.000 euros; más de 56.000 "en pago de alquileres, hipotecas o pensiones"; en suministros, más de 35.000; en equipamiento básico para el hogar, 43.000 euros; reformas básicas del hogar entorno a 6.000 euros; más de 23.500 euros para material escolar; y más de 7.500 para farmacia, entre otros.

Por su parte, el delegado diocesano de Cáritas, Pedro Cabello, ha mencionado que con la campaña se pretende "visibilizar la realidad de las personas sin hogar, darles voz y ponerle rostro". Un derecho fundamental en "pleno siglo XXI" pero que sin embargo es "una realidad sangrante". Por ello, ha resaltado que la sociedad tiene que tomar conciencia "de la otra Navidad, la que viven todas estas personas a pie de calle".

Para apoyar a la organización y a la Casa de Acogida, han abierto también un bizum para los cordobeses que quieran colaborar en mejorar la situación de todas estas personas sin hogar. Mediante el código 33581 y el #Navidadconcasa, se podrá ayudar a que una caja de cartón no sea el techo de una persona. A la presentación han asistido también el deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya y la superiora provincial de las Mercedarias, Sor María Doblas, acompañados de Jesús Gómez Santos y Ángel Santos, participantes del Programa Personas Sin Hogar, quienes han contado su experiencia ayudados por la casa de acogida.