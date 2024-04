Bellido: “El consumo de agua en Córdoba está asegurado para los próximos seis años”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha referido este lunes a las lluvias caídas durante la Semana Santa y ha asegurado que, en la capital, “hemos superado por completo la situación de sequía” y que, actualmente, la ciudad tiene agua asegurada para los próximos seis años.

Bellido, que ha aludido a la contrariedad que el agua caída ha supuesto para las procesiones de Semana Santa si bien “la lluvia que ha caído es una bendición”, ha señalado que el pantano que abastece a la ciudad, el del Guadalmellato, “estará ya cerca del 90% de su capacidad, en 132 hectómetros cúbicos de los 147 que tiene”.

Con ello, ha dicho, “hemos superado por completo la situación de sequía. Seguramente se tenga que soltar agua para el embalse de Navallana, que es más para agricultura y regadío”, ha precisado.

De este modo, ha reiterado, “el consumo está asegurado para los próximos seis años” en Córdoba, aunque ha advertido de que se trata de “ciclos”. “No se nos puede olvidar que hace seis años también estábamos así. Son ciclos. Por eso hay que seguir siendo responsables en el consumo de agua”.

En ese sentido, ha indicado que el Ayuntamiento seguirá su labor de concienciación “de esas situaciones y desde Eamcsa se va a seguir desarrollando el plan de aguas regeneradas para solucionar parcialmente esos problemas” de épocas de sequía.

Vigilancia sobre el caudal del Guadalquivir

Sobre el caudal del Guadalquivir a su paso por Córdoba, el alcalde ha recordado que los bomberos y la Policía Local están desde el Viernes Santo “controlando la situación por si hubiera problemas de inundaciones”. “Anoche no había ningún problema”. En la zona de las parcelas del aeropuerto -ha dicho- había aún varios metros de distancia respecto a los hitos de control de inundaciones. No obstante, se mantiene la vigilancia sobre el nivel del río, aunque “a corto plazo no hay ningún problema”.