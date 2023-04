Bellido confirma a Jesús Coca, abogado y consejero del Córdoba CF, como primer fichaje electoral

El alcalde de Córdoba y candidato del PP a la Alcaldía, José María Bellido, ha confirmado este miércoles el fichaje electoral del abogado Jesús Coca, consejero del Córdoba CF, que será el número 8 de la lista con la que concurrirá a las próximas elecciones municipales de mayo.

Con un vídeo lanzado en sus redes sociales y grabado en el Parque del Patriarca, Bellido ha presentado los primeros nombres que le acompañarán en la lista electora a los próximos comicios, en la que la principal sorpresa (rumoreada desde hace días) es la inclusión de Coca. El consejero del Córdoba CF (está por ver cómo afecta esta designación a este rol), es también asesor jurídico del Cabildo y abogado del Grupo Sojo. En las últimas elecciones municipales, su nombre sonó como candidato de Vox, aunque nunca dio el paso a vincularse con aquella formación.

Su fichaje ha sido un movimiento similar al que Bellido hizo en 2019, cuando incorporó a su lista a la empresaria Blanca Torrent, que también repetirá en las próximas elecciones como número tres. Torrent, que ha sido presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) durante el último mandato, aparece en el vídeo con el que el alcalde ha dado a conocer sus primeros compañeros de viaje hacia la reedición de la Alcaldía.

Los otros dos son sus hombres de confianza: el actual delegado de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, que será el número cinco, y el delegado de Hacienda y Urbanismo, Salvador Fuentes, como su número dos. Ambos llevan como cargos públicos desde los años 90. Fuentes desde el año 1991, cuando fue concejal de Palma del Río; Torrico desde el año 1998, cuando entró como edil en el Ayuntamiento de Córdoba. Bellido, por su parte, lleva en la política desde el año 2004.

