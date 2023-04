La margarita de Bellido

El candidato a revalidar la Alcaldía de Córdoba el próximo 28 de mayo es José María Bellido, actual regidor del PP en el Ayuntamiento de la capital. Bellido ha decidido apurar los tiempos todo lo posible para dar a conocer el nombre y los apellidos de las personas que aspiran a convertirse en concejales y acompañarle en la candidatura de los próximos comicios del 28 de mayo.

El popular ha optado por aguantar lo máximo posible la divulgación de los nombres que le acompañarán. El objetivo era apurar el mandato actual, en el que ha disfrutado de un cómodo apoyo tras el pacto de gobierno con Ciudadanos y los votos puntuales de Vox para sacar adelante los presupuestos y ordenanzas municipales. Además, Bellido, un político poco dado a las estridencias o los cambios bruscos, ha querido también respetar los tiempos de su socio de gobierno, sin tensionar la relación.

Por eso, el candidato popular ha optado por aguardar hasta después de Semana Santa para comenzar a divulgar los nombres de su lista electoral. Y aunque aún no es oficial, ya hay algunos que han empezado a deslizarse en diferentes medios de comunicación. Ninguno ha sido ratificado. Ninguno, tampoco, ha sido desmentido, en una especie de margarita que aún tiene que deshojar el candidato popular.

Como en 2019, la lista con la que el PP concurrirá a las municipales de mayo será una mezcla de históricos populares y algún fichaje de la sociedad civil. Este lunes, Diario Córdoba publicó que uno de los elegidos era el abogado cordobés Jesús Coca, actual consejero del Córdoba CF y asesor jurídico del Cabildo, entre otras empresas de la ciudad. El propio Coca se deja querer y mantiene una buena relación con Bellido. Su fichaje se asemejaría al de Blanca Torrent en 2019, una empresaria sin carnet y bien relacionada en el mundo conservador cordobés.

Poco dado a grandes cambios, Bellido deshoja la margarita de sus pata negra. En los ambientes populares se especula, y mucho, por el puesto que ocuparán históricos como Salvador Fuentes (probable tres) y Miguel Ángel Torrico. Y también el de su círculo de leales, como el caso del alcalde de Encinarejo, Miguel Ruiz Madruga. Su posible fichaje, como también ha adelantado ABC Córdoba, se hace también pensando en la Diputación de Córdoba. El PP aspira a sacar un buen resultado en la capital que a su vez podría darle el gobierno de la Diputación. Y por eso quiere tener a cargos listos para asumir esa deseada responsabilidad. Los populares ya gobernaron la institución provincial entre 2011 y 2015, la única vez que lo hicieron desde 1979.

La situación política en Córdoba no es ajena a la del resto de España. Los populares también están fichando entre los cargos que abandonan un día tras otro Ciudadanos. De momento, los tres concejales que mantienen el carnet en el Pleno del Ayuntamiento son Isabel Albás, Manuel Torrejimeno y Antonio Álvarez. La relación entre Bellido y Albás ha sido muy estrecha durante estos cuatro años y a buen seguro que el candidato intentará ofrecerle un lugar en su futuro equipo. Está por ver dónde. Y es, quizás, la gran incógnita de la futura candidatura.

El propio Bellido también ha reconocido algunas áreas que le gustaría reforzar. En una reciente entrevista se refirió a Cultura y citó textualmente el nombre de Juan Miguel Moreno Calderón, que fue concejal con José Antonio Nieto y arrancó el mandato con Bellido, aunque dimitió por problemas de salud. Moreno Calderón sigue vinculado al PP y es el encargado del diseño del programa electoral, una tarea en la que repite. Se desconoce si el exconcejal volverá a ir en la lista electoral o le aguardaría un puesto en un futuro equipo de gobierno, en el caso de que Bellido revalidase la Alcaldía.

