El Ayuntamiento retoma la idea de que el avión de Miraflores sea un “contenedor cultural”

Y, de nuevo, a la casilla de salida. El Ayuntamiento de Córdoba no tiene aún un proyecto de futuro claro para el avión ubicado en el Balcón del Guadalquivir, que durante las dos pasadas noches ha sufrido sendos incendios. El avión se instaló en marzo de 2011 como una donación de un particular, Francisco Agulló, al Ayuntamiento ante sus aspiraciones por conseguir la Capitalidad Cultural Europea, pero hasta día de hoy no ha servido para nada. Ahora, el Consistorio plantea que el avión se convierta en un “contenedor cultural” siempre y cuando el proyecto tengo un coste “asumible”.

A preguntas de los periodistas, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido que este avión “fue, francamente, un fracaso de la ciudad y hay que reconocerlo”. Pero, sin ni siquiera moverse, el avión no para de dar vueltas y a los sucesivos alcaldes les cuesta encontrarle una solución. El actual gobierno municipal anunció hace dos años su intención de retirar la aeronave de ese lugar, pero aún sigue planeando sobre Miraflores. Sus 33.000 kilos de peso y su envergadura de 38 metros de ala a ala, no acabaron de despegar nunca como iniciativa cultural y solo llama la atención de los foráneos al ver un avión de tal envergadura plantado en la ciudad.

Ahora, Bellido ha planteado que la Delegación de Juventud, Cultura o Casco Histórico asumieran “su gestión, lo remodelaran” y se convirtiera en un “contenedor cultural”, siempre y cuando su coste sea “asumible”. Ha considerado que “hay necesidades de espacio para Juventud”, por lo que el avión podría ser una opción. En el caso de que no se diera ese proyecto, el regidor apuesta por retirar el avión “porque no ha aportado mucho a la ciudad”.

Cuatro corporaciones municipales distintas han visto ya en este tiempo cómo el avión ha quedado abandonado y sin uso. Quienes tuvieron la idea inicial –gobierno de IU y PSOE entre 2007 y 2011-, dejaron el timón del Ayuntamiento a los dos meses de instalar el avión en Miraflores, tras las elecciones que ganó el PP por mayoría absoluta en mayo de 2011. En ese nuevo mandato gobernado por los populares y presidido por la crisis económica, el proyecto del avión cultural tal y como fue pensado inicialmente– espacio para exposiciones, proyecciones audiovisuales y conferencias- se dejó aparcado.

Poco después, se quiso resucitar con una iniciativa nueva: el PP llegó a aprobar en el Ayuntamiento una propuesta para construir una especie de terminal-auditorio con capacidad para 450 personas junto al avión. Pero ese proyecto tampoco vio nunca la luz, pese a que se adjudicó su concesión administrativa a la empresa que explota el bar ubicado junto al Balcón del Guadalquivir a finales de 2012, ya que llevaba aparejada la explotación de un restaurante en sus inmediaciones que los técnicos de Urbanismo rechazaron hasta en tres ocasiones por considerarlo como una discoteca.

A preguntas de los periodistas, el alcalde también ha anunciado que el Ayuntamiento está a la espera de recibir el proyecto de Infraestructuras relativo al edificio de La Pérgola, que será la futura sede de Turismo de Córdoba. El PSOE denunció el pasado sábado la situación de los empleados municipales, que siguen trabajando “en condiciones insoportables y no aptas para el trabajo” que el propio equipo de gobierno de Bellido manifestó que existían en el edificio de Rey Heredia, sede del Imtur.