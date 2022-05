El Ayuntamiento estudia vallar la zona de botellón de la Feria

El Ayuntamiento de Córdoba estudia vallar la zona en la que tradicionalmente se realiza el botellón en las proximidades del recinto de la Feria, una medida que la Junta Local de Seguridad analizará junto a otras propuestas en la jornada de este martes para tomar una decisión final.

Así lo ha anunciado el teniente de alcalde de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, quien ha recordado que en las Cruces ya se vallaron las zonas más propensas al botellón con “buen resultado”, según ha dicho. Sobre el botellón, ha dicho que “intentaremos que sea lo menos molesto para el resto de cordobeses y que se haga en condiciones de convivencia, sin que haya ninguna incidencia”.

Torrico ha dado cuenta del Plan de Seguridad y Tráfico previsto para la Feria, que ha sido aprobado este lunes en la Junta de Gobierno Local, y que dispone las acciones que llevarán a cabo la Policía Local -con sus 350 agentes distribuidos en los tres turnos-, además de los bomberos, Protección Civil y el departamento de Movilidad municipal.

Los objetivos del plan pasan por la ordenación del tráfico rodado, así como la vigilancia y seguridad durante la Feria. Al mismo tiempo, se promoverá el acceso a la Feria mediante el transporte público, ya sea en autobús o taxi. Se trata de “garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico rodado y peatonal, además de garantizar la seguridad de personas y bienes”.

Sobre los aparcamientos, Torrico ha señalado que habrá dos zonas previstas para los vecinos de Miraflores y Fray Albino que se ven afectados por la masiva llegada de personas de otras zonas hasta la Feria. Así, para los residentes se establecerá un aparcamiento junto al C3A y otro en la Plaza Santa Teresa desde la calle Santo Cristo. Ambos estarán vallados y con señalización para salida y entrada.

El Ayuntamiento también dispone un aparcamiento para patinetes y otros vehículos de dos ruedas en la calle Compositor Rafael Castro junto al estadio Enrique Puga, además del aparcamiento al otro lado de la autovía para turismos. Asimismo, se dispone la zona de parking propia para los feriantes que viven durante todos esos días en la Feria.

La Feria contará igualmente con las terminales de taxi y autobuses para promover “un acceso fluido y lo más cómodo posible a la Feria”. Asimismo, se establece un aparcamiento para vehículos de personas con diversidad funcional.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!