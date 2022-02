El Ayuntamiento de Córdoba saca un aprobado en los indicadores de transparencia

El Ayuntamiento de Córdoba aprueba poco más de la mitad de los indicadores de transparencia por los que se rige el ranking nacional del portal especializado, Dyntra. Este se basa en la evaluación de 162 indicadores, desarrollados por un grupo humano, para medir la claridad de cada consistorio, de los cuales el cordobés solo ha aprobado 89.

La plataforma Dyntra pretende medir la información pública de Gobiernos, administraciones públicas, partidos políticos, cargos electos y los diferentes actores sociales de una manera dinámica, eficiente, transparente y abierta. Por ello presenta diferentes rankings de los ayuntamientos de las diferentes comunidades autónomas.

Además, en el caso de cada comunidad autónoma viene también desglosado por provincia. De esta manera, el porcentaje de transparencia total que obtiene Córdoba es de un 54,94%, situándose con este dato en el cuarto puesto después de Pozoblanco, con un 92,59% , que se sitúa a la cabeza nacional; un 78,4% de Cabra y un 60,49% de Priego de Córdoba.

En la lista general de todos los ayuntamientos de Andalucía, el de la capital cordobesa se encuentra en el número 20, detrás de Los Barrios (Cádiz) con un 58,02% y seguido del Ayuntamiento de Cádiz con un 53,7%.

A Córdoba le sigue Puente Genil, con el último aprobado de la provincia, un 52,47%. Tras este, el resto de municipios cordobeses suspenden en transparencia. Lucena pasa al 39,51%; Baena al 29,01%; Montilla al 27,78%; Aguilar de la Frontera con 26,54% y Palma del Río con 22,84%.

En el top de la provincia y a nivel nacional se encuentra, por cuarto año desde 2017, en Pozoblanco que ha aprobado 150 de los 162 marcadores evaluados por Dyntra. Con este obtiene un 92,59%, un sobresaliente en la transparencia de su gestión.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!