El Ayuntamiento busca unificar la música de la calle de las atracciones de la Feria y evitar el ruido

Una Feria de Córdoba sin ruido. ¿Es esto posible? En cierta medida, sí. Ese es el objetivo del Ayuntamiento de Córdoba, que ha licitado un servicio para controlar el sonido acústico de las zonas de las atracciones durante la Feria. Así, el Consistorio busca una empresa que realice una programación musical adaptada a todas las atracciones y que pueda interrumpirse en momentos excepcionales para, por ejemplo, incluir anuncios institucionales o transmitir avisos de emergencia o pérdida de menores.

Para llevar esto a cabo, la Delegación de Promoción ha propuesto la contratación de este servio de unificación y control acústico que conlleva la dotación de una unidad móvil con los equipos de sonido y emisión necesarios para ello. Este servicio se dará durante la noche inaugural, el viernes 19 de mayo desde las 21:00 hasta las 6:00; los jueves, viernes y sábados, desde las 12:00 hasta las 6:00; y el resto de días, desde las 12:00 hasta las 4:00.

Según el documento de la licitación, la programación musical estará compuesta por temas de actualidad y deberá estar consensuada con Feria y Festejos. Además, la empresa licitadora deberá regular los decibelios de las atracciones, así como introducir cuñas institucionales e interrumpir el sonido si fuera necesario por avisos de emergencia o pérdida de menores. Este servicio deberá ser recibido por todos los empresarios feriantes de las atracciones.

El presupuesto de licitación asciende a 12.100 euros, IVA incluido, y el contrato tiene una duración de dos años, aunque está condicionado a la existencia de crédito suficiente para 2024. El plazo para presentar ofertas finaliza el 10 de abril.

