El Ayuntamiento amplía el número de zonas verdes de Córdoba donde se desbrozarán malas hierbas

El Ayuntamiento de Córdoba acaba de licitar un contrato de 50.348,1 euros para el desbroce de zonas verdes en todos los barrios de Córdoba y no incluidas en el vigente contrato de mantenimiento. El proyecto especifica que las empresas licitadoras deberán proveer de medios para realizar tanto desbroce manual como mecánico, así como para la recogida y gestión de todos los restos vegetales.

Según consta en la licitación, uno de los trabajos de mantenimiento en zonas verdes que más recursos demanda es el control y eliminación de vegetación espontánea en zonas terrizas, áreas no cultivadas, caminos y plataformas de jabre. Las restricciones de uso de los herbicidas de síntesis químicos en zonas verdes públicas y la limitada efectividad de los herbicidas de origen natural obligan a complementar este tipo de trabajos mediante desbroces con medios mecánicos, principalmente con desbrozadoras de hilo manuales y con pequeños tractores de siega autopropulsados“.

Los trabajos de desbroce se llevarán a cabo en las zonas verdes públicas no incluidas en el vigente contrato de mantenimiento, con objeto de mantener una baja carga de fuego por acumulación de biomasa seca durante la época estival. Así, la Delegación de Infraestructuras ha realizado un listado, aunque no exhaustivo, de las zonas en las que se podrán efectuar estas labores de desbroce y que afectan a zonas como El Campo de la Verdad, San Basilio, Parque Cruz Conde, Arroyo del Moro, Huerta de Santa Isabel, Arruzafilla, Levante, Sagunto, Fátima, Valdeolleros, Las Margaritas, La Fuensanta, Electromecánicas y Poniente Sur.

Las empresas tienen hasta el 19 de octubre para presentar sus ofertas. La duración del contrato será de un año.

