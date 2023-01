El Ayuntamiento abre convocatoria para vender caracoles vivos en la calle tras tres años sin solicitudes

Como cada año a principios de enero, el Ayuntamiento de Córdoba ha abierto la convocatoria para la venta ambulante de caracoles vivos en calles de la capital. Durante tres años consecutivos, esta convocatoria ha quedado desierta dado que no se ha presentado ninguna solicitud.

En concreto, el Consistorio oferta ocho espacios: esquina de Jesús Rescatado con la Viñuela; Almogávares con Don Lope de los Ríos; la entrada al mercadillo de El Arenal; calle Acera Tomás de San Martín, junto al mercado municipal; la glorieta Cisneros; las Setas de Noreña; la Plaza de las Cañas y, por último, la Avenida de Granada.

Entre los requisitos, el solicitante deberá estar en situación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la Agencia Tributaria, estar al corriente en el pago de dicho impuesto y estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, así como tener al día el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social

La concesión de autorizaciones de venta para la temporada de caracoles vivos tendrá vigencia desde el 7 de marzo de 2023 hasta el día 14 de junio de 2023.

