Autorizados de manera provisional cinco puestos para vender frutos secos, tambores y golosinas en Semana Santa

La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado provisionalmente un total de cinco puestos de venta ambulante que podrán verse en varios puntos de la capital durante la Semana Santa. Aunque no haya procesiones, por segundo año consecutivo debido al covid, el Consistorio ha considerado muy importante dar una vía de ingresos a los vendedores ambulantes.

En total, la convocatoria de autorizaciones tenía prevista 14 localizaciones, principalmente por el centro, el casco histórico y la zona de la Ribera. Aunque en un principio se presentaron nueve solicitudes, una de ellas se produjo fuera de plazo y otra aplicó para una ubicación distinta a la publicada por el Ayuntamiento. De las siete solicitudes admitidas, dos fueron desistidas después de que su titular no presentara la documentación necesaria para continuar en el proceso.

Así, los puestos se ubicarán en las siguientes localizaciones: Bulevar de Gran Capitán frente a la Iglesia de San Nicolás y junto al templete, calle Capitulares con esquina calle Claudio Marcelo, Puente Miraflores, calle El Realejo (próxima a la Iglesia San Andrés) y Plaza de Colón junto a la calle Torres Cabrera. Los productos que vendrán, respectivamente serán frutos secos, algodón y palomitas; frutos secos, algodón y palomitas; frutos secos, algodón y palomitas; frutos secos y globos; frutos secos; y frutos secos y tambores.

Ahora, los adjudicatarios cuentan con cinco días naturales para abonar el importe de la tasa por el ejercicio de la actividad, que podrán ejercer desde el 26 de marzo hasta el 4 de abril. Queda totalmente prohibida la venta de material pirotécnico y los vendedores están sujetos a las restricciones horarias dictadas por las autoridades sanitarias.

