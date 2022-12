Aucorsa habilita dos autobuses que harán un recorrido para ver el alumbrado navideño del Centro

A partir del próximo viernes, 2 de diciembre, y coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño en Córdoba, la empresa de Autobuses de Córdoba (Aucorsa) ha puesto en marcha la iniciativa Ruta de la luz para la cual ha decorado dos autobuses que realizarán un trayecto para que cordobeses y turistas conozcan el alumbrado navideño del Centro de la capital.

El Autobús de la Navidad de Aucorsa partirá de la céntrica parada de Ronda de Tejares y recorrerá algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad con un hilo musical con villancicos populares. El recorrido será el siguiente: Ronda Tejares (Corte Inglés), Av. Cervantes, Av. América, Av. Ronda de los Tejares, Calle Alfaros, Calle Alfonso XIII, Plaza de las Tendillas, Calle Claudio Marcelo, Calle San Fernando, Ronda de Isasa, Puerta del Puente, Av. Doctor Fleming, Av. Conde Vallellano, Paseo de la Victoria, Av. Ronda Tejares, Acerca Guerrita, Llanos del Pretorio y vuelta a Av. Ronda Tejares (Corte Inglés).

Con esta iniciativa, ha comentado el presidente de Aucorsa -Miguel Ángel Torrico-, el Ayuntamiento de Córdoba busca que “los cordobeses salgan a la calle y consuman en el comercio local”, fomentando así la reactivación de la economía. Estos dos autobuses, que cuentan también con caramelos y con un buzón para enviar cartas a Sus Majestades los Reyes Magos, lucen grandes estrellas que se iluminarán al caer el sol.

Este nuevo servicio se desarrollará durante los días 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 25, 26 y 30 de diciembre y los días 1 y 2 de enero. Los horarios de salida serán: 19:00, 19:45, 20:30 y 21:15.

Además, se incorporarán a las líneas diarias el tiempo y los días que no efectúen este trayecto especial, de manera que todos los usuarios puedan vivir el ambiente navideño en su recorrido habitual. Así, los autobuses de la Navidad irán rotando de líneas. Aucorsa informará en sus redes sociales de las líneas en las que cada día prestarán servicio los autobuses de la Navidad para que que los usuarios que lo deseen puedan hacer uso de estos.

Este servicio tiene una tarifa de 1,30 euros para el billete sencillo y el coste habitual de las tarifas de la tarjeta bonobús (de cualquier tipo).

