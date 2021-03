Aucorsa encarga cuatro microbuses para dar servicio en el casco histórico

La empresa municipal de autobuses de Córdoba Aucorsa ha encargado a la empresa Iveco la construcción y entrega de cuatro microbuses para dar servicio al casco histórico de la ciudad. Según consta en el contrato firmado, y al que ha tenido acceso este periódico, Aucorsa pagará 600.000 euros a Iveco por estos cuatro vehículos, que la empresa entregará lo antes posible.

Actualmente la línea desarrolla su servicio con microbuses eléctricos. Como consecuencia de la negativa experiencia acumulada en estos vehículos se ha propuesto el cambio a otro tipo de tecnología que aporte más fiabilidad y mayor soporte técnico. Estos cuatro microbuses tendrán como combustible el gas natural, que es lo mismo que ya usan la mayoría de los vehículos que está comprando Aucorsa. Tanto, que la compañía municipal ha construido una 'gasinera' en sus instalaciones.

Estos cuatro microbuses funcionarán en la actual línea del casco histórico, que une Las Tendillas como San Lorenzo y de nuevo a Las Tendillas a través de gran parte del casco histórico de la ciudad. El objetivo es que este servicio acabe funcionando, algo que ha sido complicado.

Hace algo más de una década el Ayuntamiento compró tres microbuses eléctricos. Uno apenas llegó a funcionar y otro se averió pronto. Además, al ser eléctricos y muy pesados, no tenían la potencia suficiente para salvar determinados ascensos en la ciudad, lo que los hizo poco prácticos y muy caros. Ahora, el objetivo es jubilarlos por estos cuatro microbuses de gas natural, que sí que tienen más potencia de tracción.

