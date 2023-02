Arrancan las obras de reforma de la Cuesta de la Pólvora

El Área de Infraestructuras del Ayuntamiento ha iniciado la obra de remodelación de la calle Cuesta de la Pólvora, que tiene como finalidad resolver el problema de accesibilidad de los peatones, adaptándose al decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte.

Dicha obra se adjudicó el pasado mes de noviembre por un importe de 318.275,83 euros de base imponible más 66.837,92 euros de IVA, lo que supone un total en el presupuesto de 385.113,75 euros habiendo resultado adjudicataria de dicha obra la empresa Obra Civil Cordobesa S.L.

Esta actuación fue licitada por un coste económico estimado de 341.672,60 euros más 71.751,25 euros de IVA, siendo el coste máximo previsto 413.423,85 euros. La empresa ha presentado como mejora, entre otras, la ampliación del plazo de garantías a tres años más sobre el inicial de uno.

El teniente de alcalde delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez, ha indicado que “la obra tiene un plazo de duración de cuatro meses y consiste en la ampliación del ancho de los acerados en todos los tramos en que sea posible y en la pavimentación de las aceras y sustitución de luminarias, cambiándose las existentes por otras de nueva tecnología LED, eficientes energéticamente”. Álvarez ha mostrado su satisfacción por el inicio de estas actuaciones, “muy demandadas por los vecinos y muy necesarias para la zona”.

