El alcalde descarta dimitir y se ve “reforzado” tras la actuación policial contra Dorado

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha descartado dimitir tras la detención por la UDEF del concejal David Dorado, antes teniente de alcalde de Infraestructuras y ahora concejal no adscrito-, al que la Policía acusa de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal respecto a contratos que investiga un juez mientras Dorado formaba parte del gobierno local.

La Policía detiene al concejal del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado

Más

Bellido ha comparecido ante la prensa antes de la sesión ordinaria del Pleno para referirse al 'caso Infraestructuras' y, después de que los grupos de la oposición hayan pedido su dimisión en los últimos días como “responsable último del gobierno municipal” del que formaba parte David Dorado, el alcalde ha asegurado que no va a dimitir y que “no hay nada que ocultar”.

“Quiero dejar claro que no voy a dimitir” y ha dicho que “los principios de transparencia, honestidad e integridad más absoluta del gobierno han guiado todas las medidas adoptadas”, al conocerse el 'caso Infraestructuras' que investiga en el juzgado un presunto fraude en contratos municipales de este área durante el actual mandato. Bellido ha lamentado esta situación “para el Ayuntamiento y para la ciudad, porque hay quien ha defraudado la confianza de los ciudadanos y del propio gobierno”, en alusión a Dorado.

Sobre su propia actuación y la del gobierno municipal en este asunto, José María Bellido ha asegurado que “ante cualquier tipo de duda, hemos puesto todos los mecanismos necesarios”, de manera que “cayera quien cayera”. “Ante la primera denuncia, no me quedé cruzado de brazos. Investigamos los hechos mediante una información reservada. Las conclusiones sirvieron para ampliar la denuncia ante la Fiscalía, a quien se la enviamos nosotros. Esa información fue la que se convirtió en la base de la futura investigación penal”.

Bellido ha avanzado que cuando concluya la investigación policial y judicial, “conoceremos los hechos que sustentan los cargos que hoy se investigan y sabemos que esa situación va a ser muy dolorosa para todos, para el gobierno y para la ciudad. Pero estoy deseando que esa situación se haga pública, esa información reservada, para que todos conocieran qué hicimos desde el primer momento”, ha defendido.

En ese sentido, el alcalde sostiene que desde el gobierno local se ha mantenido “una intensísima colaboración con la Justicia y la Policía Nacional en los últimos meses para que concluyan sus informes. Puedo asegurar que sin la información reservada que remitimos a la Fiscalía, no hubiéramos llegado a este punto y seguramente seguiríamos igual en el área de Infraestructuras. Hoy hay más control, seguridad y orden que nunca en el área de Infraestructuras”, ha dicho para referirse a las normas para los contratos y facturas de este árrea establecidas este año tras la salida de Dorado del área.

Bellido ha recordado que hace un año se cesó en sus competencias a David Dorado, así como a la excoordinadora del área de Infraestructuras, imputada por el juez en el caso. “Hoy me siento reforzado, porque precisamente estas investigaciones refuerzan las decisiones que tomamos hace un año”. “Me siento reforzado por las decisiones policiales que amparan las decisiones que yo he tomado. Nos adelantamos un año asumiendo responsabilidades políticas con el cese del señor Dorado”.

El alcalde ha afirmado que, en este caso, “yo personalmente me he enfrentado a quien quería extender la mancha de duda. Yo me he enfrentado personalmente, junto a algunos funcionarios, a acusaciones e insinuaciones. He actuado con responsabilidad, sin complejos, anteponiendo siempre el interés general. Yo he antepuesto estas decisiones a mi Alcaldía y al gobierno, adoptando medidas que afectaban al socio del gobierno como fue el cese de la excoordinadora y de Dorado. Y este pasado verano, cuando estuvo en juego la estabilidad y la alcaldía, no me tembló el pulso porque era preferible la honra sin barco que el barco sin honra”, ha dicho.

“Lo que nadie va a encontrar en este gobierno es amparo para tratar las consecuencias que podría traer sus actuaciones”, ha dicho en referencia a David Dorado, de quien ha recordado que es concejal desde 2015 y formó parte del gobierno local en base al pacto entre PP y Ciudadanos, al formar parte del partido naranja. “Era conocido, todos lo conocíamos, cuatro años de trayectoria y no creo que nadie pudiera esperar este comportamiento. No hubo voces de alarma. Yo lo que pude hacer es lo que hice, que no formara parte del gobierno local”, ha concluido.