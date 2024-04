El alcalde descarta que Córdoba aplique una moratoria a los pisos turísticos: “Sería ilegal”

Córdoba no aplicará una moratoria a la concesión de licencias de pisos turísticos (Viviendas de Uso Turístico en el argot administrativo). En la práctica, estas licencias las otorga la Junta de Andalucía, pero el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha dicho este jueves que no se plantea una “moratoria” como solución al crecimiento de esta modalidad de hospedaje.

“Ya le digo que no. No voy a hacer una moratoria de las licencias porque sería ilegal”, ha respondido Bellido en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento a la pregunta formulada por el portavoz socialista, Antonio Hurtado. El alcalde le ha aclarado que su intención es “explorar el nuevo decreto”, aprobado a finales de enero por el Gobierno Andaluz, pero del que ya sabe que no incluye ninguna posibilidad de moratoria.

Además, ha añadido que como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se va a estudiar la nueva normativa desde el punto de vista de la seguridad jurídica, para asesorar a las ciudades que se interesen.

“Cada uno luego regulará como entienda que es competente en su ciudad”, ha apostillado el alcalde de Córdoba, que ha añadido que ha hablado con un responsable en Competencia que ha sido el que le ha aclarado que, en cualquier caso, “una moratoria sería irregular”.

El Registro de Turismo de la Junta de Andalucía (RTA) ha autorizado un total de 219 nuevos pisos turísticos en Córdoba capital en el primer trimestre de 2024. Esto supone un crecimiento del 9% en la oferta de viviendas de uso turístico (VUT) en lo que llevamos de año, con una media de 17 nuevos pisos turísticos cada semana.