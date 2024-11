Tres minutos de protestas en el Pleno y una suspensión excepcional

El Ayuntamiento de Córdoba celebraba este jueves el Pleno correspondiente al mes de noviembre. Pero solo transcurrieron tres minutos desde su inicio hasta que el alcalde, José María Bellido, ordenó suspender la sesión plenaria. Lo hizo después de que un numeroso grupo de vecinos de Villarrubia y otros asistentes -como representantes sindicales de trabajadores interinos del Consistorio y vecinos de Las Moreras- gritaran en varias ocasiones sus reivindicaciones en forma de protesta.

El alcalde pidió varias veces que guardaran silencio -como siempre que ocurren estas situaciones-, pero esta vez no enumeró tres llamadas al orden ni advirtió con el desalojo del Salón de Plenos por parte de la Policía Local para seguir la sesión. Después de hacer algún intento por continuar pero mantenerse las voces reivindicativas, zanjó la cuestión suspendiendo el Pleno.

“Se suspende”, dijo levantándose del sillón que preside el Salón de Plenos. En esta ocasión, no pidió un receso, como otras veces se ha hecho. Y la suspensión llevó finalmente al aplazamiento del Pleno, que no se reanudará hasta el próximo lunes, día18 de noviembre, dándose así una situación excepcional por lo apenas utilizada en Capitulares.

Entre el inicio del Pleno y su suspensión transcurrieron tres escasos minutos. El alcalde inició la sesión, tan solo se aprobó el primer punto del orden del día y cuando se iba a votar el segundo, y ante las interrupciones, Bellido tomó la decisión de suspender el Pleno. “Si, por favor guardan silencio se podrá desarrollar la sesión, si no, no se desarrollará”, advirtió poco antes. Y no se desarrolló, quedándose entre protestas en el Salón, en un primer momento, los grupos de la oposición y los propios vecinos.

En esos tres minutos, los asistentes al Pleno habían vociferado algunas reivindicaciones -como en muchos Plenos-: “Interinos, solución”, repitieron en varias ocasiones los representantes sindicales. Y, con sus pancartas arriba, los vecinos de Villarrubia clamaban por una asistencia sanitaria digna y el nuevo centro de salud prometido en 2021 por la Junta y del que dicen no ver aún visos de realidad. Las competencias en esta materia son de la Junta y no del Ayuntamiento, si bien el Pleno del Consistorio ha abordado y apoyado en muchas ocasiones -o no según el signo de los votos-, asuntos sobre los que no tiene competencias directas pero sí ha expresaso el sentir mayoritario de la Corporación.

Sorpresa y reacciones de los vecinos y los grupos políticos

Tras la suspensión, no sin sorpresa, las reacciones de unos y otros no han faltado. De un lado, el gobierno municipal ha calificado de “protesta organizada” la que habían hecho los vecinos de Villarrubia, llegando en tres autobuses desde su barriada hasta la ciudad. Y se les ha acusado de “venir a reventar el Pleno”, según el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, que ha advertido que la suspensión será el proceder de aquí en adelante si se considera que las protestas impiden el desarrollo de las sesiones plenarias.

Enfrente, toda la oposición ha criticado la posición del PP. Desde el PSOE, señalando que había otras formas de haber abordado la protesta y que la suspensión “sienta un precedente”, pasando por Hacemos Córdoba que ha criticado “la falta de diálogo y empatía” del alcalde, hasta el grupo de Vox, que ha señalado a los vecinos como los “perjudicados” por esta decisión.

Ellos, los vecinos, también han hablado al respecto. Primero, en el propio Salón de Plenos una vez suspendida la sesión, leyendo ante los medios de comunicación un pequeño manifiesto en el que venían “a mostrar nuestro malestar por las deficientes condiciones sanitarias que tenemos y a pedirles su apoyo”, recordando que el Pleno ha aprobado al menos dos mociones para impulsar un nuevo centro de salud y mejorar las condiciones de la atención sanitaria en su barriada, si bien consideran que “todo ha quedado en papel mojado”.

Y después de escuchar al gobierno municipal señalándoles por “venir a reventar el Pleno”, el Consejo de Distrito de Villarrubia -el órgano de participación municipal de la zona-, ha emitido un comunicado en el que ven “una mordaza” en la suspensión del Pleno.

Critican los comentarios del gobierno local que los “tacha injustamente de banda organizada” y les acusan precisamente, de que lo organizado, era la suspensión del Pleno, por el “despliegue policial inusual, tratándonos como vándalos y con una suspensión del Pleno, parece, ya preparada”.