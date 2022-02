El alcalde de Córdoba ofrece la ciudad para acoger a refugiados de Ucrania

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha ofrecido la ciudad para acoger a refugiados del conflicto bélico que se vive actualmente en Ucrania.

En un mensaje difundido en sus redes sociales este sábado, Bellido ha ofrecido toda su colaboración para que Córdoba acoja a la población de Ucrania que llegue hasta ella, además de condenar la invasión de Rusia en territorio ucraniano.

"Desde el Ayuntamiento nos ofrecemos al Gobierno de la Nación para acoger a refugiados ucranianos que vengan a nuestro país. Córdoba ofrece toda su colaboración y acogida a toda la población de Ucrania, condena esta invasión y pide a Rusia el cese inmediato de la violencia", ha dicho el alcalde en su cuenta de Twitter.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha ofrecido para acoger refugiados ucranianos tras la invasión rusa del país europeo y la consiguiente oleada de desplazados que se espera. En representación de los gobiernos locales españoles, ha divulgado su condena rotunda "a los ataques perpetrados en diversas ciudades ucranianas" y ha mostrado su apoyo, tanto a la población de Ucrania como a las iniciativas en defensa del derecho internacional y la paz. Además, ha puesto a disposición del Gobierno sus recursos para colaborar en actuaciones de acogida y ayuda humanitaria.

Está previsto que, este domingo 27 de febrero, ciudadanos de Ucrania que viven en Córdoba y su provincia participen en una concentración en la capital cordobesa como protesta contra el ataque de Rusia a su país.

La movilización tendrá lugar en la Plaza de las Tendillas a las 12:00 y está organizada por ucranianos que viven en la ciudad y también acudirán un grupo de ellos que son vecinos de Palma del Río, según han informado a este periódico. Además, realizan un llamamiento a los cordobeses que se quieran sumar a esta protesta.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!