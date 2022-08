El alcalde de Córdoba asegura que “ahora mismo” no se plantea la tasa turística en la ciudad

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha dicho este martes que la tasa turística “en principio no está prevista en el pacto de gobierno” con Cs y “ahora mismo” no se plantean su aplicación porque, a su juicio, no ayuda a recuperar el número de turistas que llegaba a la ciudad antes del inicio de la pandemia del Covid-19.

En una rueda de prensa, el regidor ha explicado que ahora mismo los hoteles cuentan con el 82% del número de visitantes en pernoctaciones, aunque “si se suma la parte de los alojamientos y apartamentos turísticos ya se llega al 100% de lo que había antes del inicio de la pandemia”, ha precisado.

Sin embargo, Bellido ha remarcado que “en los hoteles queda un 18% para recuperar las cifras prepandémicas”, por lo que “francamente” no cree que “ayude establecer una tasa turística” para dicho cometido.

En cuanto a la financiación, considera que “cada ciudad tiene que hacer sus propios análisis”, de modo que “en Córdoba no hay un coste de servicios públicos excesivo debido al turismo”, ha aseverado.

En este sentido, ha señalado que “no es una actividad que suponga una carga para el Ayuntamiento y los impuestos de todos los cordobeses actualmente que no se pueda sufragar con fondos propios”.

Por tanto, “como no hay unos costes asociados al fenómeno turístico que carguen los servicios públicos”, ni tampoco cree que ayude a “terminar de recuperar el 18% que queda en hoteles, que no en visitantes totales incluidos alojamientos turísticos”, ahora mismo no se plantea, ha zanjado el alcalde.