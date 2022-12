El alcalde aboga por que el patio de la calle Trueque sea solo para usos protocolarios

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha abogado por que el patio municipal de la calle Trueque, que se inauguró como Centro de Interpretación de los Patios, pero lleva años cerrado al público, se mantenga como hasta ahora, y siga siendo un “espacio de uso protocolario”.

Bellido contestado a las críticas que realizó Podemos acerca del estado del Centro de Interpretación de los Patios, que ha permanecido cerrado al público durante estos días, en los que la ciudad celebra que se cumplen 10 años de la Declaración de Patrimonio inmaterial de la Unesco.

“Respecto al Centro de Interpretación de los Patios de la calle Trueque, yo creo que es un edificio municipal que se tiene que destinar al uso básicamente que se le está dando que es más de carácter protocolario”, ha dicho este miércoles Bellido, que considera que la idea de convertirlo en museo de los patios que se tuvo en su día “no fue mala”, si bien más dudoso fue “el hecho de dárselo a Vimcorsa”.

A su juicio, Vimcorsa es una empresa de viviendas. “Es complicado tener una apertura desde una empresa como Vimcorsa de un centro de patios que no tiene nada que ver con su uso social más allá que los patios son parte de una vivienda”, ha precisado.

“Yo sí creo que las cosas están bien como están, que lo vayamos usando en términos protocolarios, que se quede como un espacio más de estos que tenemos en Córdoba, como la Sala Orive, que es de un uso interno y abierto al público cuando hacemos actos públicos, evidentemente”, ha concluido el alcalde.

Preguntado por la fundación de los patios que se anunció hace una década y que aún no se ha puesto en marcha, el alcalde ha señalado que ve más conveniente impulsar para los Patios de Córdoba un patronato a imagen y semejanza que el que se ha hecho con la ciudad palatina de Medina Azahara, que también es patrimonio de la humanidad.

“Sería interesante un patronato que aunara todas las administraciones, y que es algo mucho más sencillo. En Medina Azahara está funcionando razonablemente bien, que estemos todos en ese patronato para que podamos sacar adelante iniciativas relativas a las fiestas de los patios”, ha añadido Bellido, que ha puntualizado que “una fundación es una idea compleja de ejecutar” y no cree que vaya a aportar a la fiesta “un beneficio extraordinario”.

