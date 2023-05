El PSOE llama a la participación y a quienes “ven Córdoba más sucia que nunca”

“Este es un momento decisivo para Córdoba”. El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado, ha arrancado la campaña electoral de estas municipales desde la Plaza de la Unidad, en el Sector Sur. Hurtado ha hecho un llamamiento a la participación y también a los cordobeses que ven “la ciudad más sucia que nunca”.

“Empiezan 15 días de intensa movilización donde los socialistas hacemos un llamamiento a las vecinas y a los vecinos de Córdoba para que participen el próximo 28 de mayo. Para que hagan una apuesta segura por el cambio votando Antonio Hurtado y votando al PSOE”, ha asegurado el candidato, que se ha dirigido “especialmente” a “los que no están satisfechos con la gestión del gobierno de derechas en nuestra ciudad y quieren hacer una apuesta por el cambio. Me dirijo a quienes ven a Córdoba más sucia que nunca, llena de jaramagos y naranjas en el suelo. Y quieren una ciudad limpia como lo fue antes”.

Además, el candidato socialista reclamó el apoyo de los 31.000 demandantes de empleo “que quieren una oportunidad para encontrar trabajo” y a las 6.000 familias cordobesas “que necesitan una vivienda y no se les facilita ese derecho también a aquellas que están amenazadas por el desahucio”. También, se ha dirigido a las mujeres feministas, “convencidas de que nuestra sociedad tiene mucho camino para andar, para lograr la igualdad real”, y “a los jóvenes que queriendo vivir en Córdoba tienen que irse en busca de trabajo. Me dirijo a las madres y padres niños que están en colegios públicos sin climatización y sin sombras en los recreos ni en los parques infantiles. Me dirijo a las personas con discapacidad que siguen teniendo barreras laborales y de acceso a los espacios públicos. Me dirijo a nuestros mayores que quieren un envejecimiento y una ciudad que no los excluya. Que no tengan miedo a pasear por las calles. Por el mal estado de las aceras”, ha agregado.

Hurtado también ha hecho un llamamiento a la movilización “a los artistas que quieren desarrollar en Córdoba su talento y que no pueden. Me dirijo a los de que no cuentan con instalaciones deportivas para su práctica. Me dirijo a quienes se sienten discriminados por ser gitanos, inmigrantes o miembros del colectivo LGTBI. Me dirijo a nuestros investigadores que quieren seguir contribuyendo desde Córdoba a la ciencia y a la tecnología. Me dirijo a los pequeños comer y a los hosteleros que conocen mi trayectoria de apoyo a sus actividades económicas y a sus negocios. Me dirijo a los taxistas que esperan a alguien como yo que les quite la espada de Damocles que significa las VTC”, ha asegurado en su acto de inicio de campaña.

También ha llamado a votar socialista “a las vecinas y vecinos de las barriadas más desfavorecidas que quieren salir de esa situación que padecen. Me dirijo a los ecologistas y personas comprometidas en la lucha contra el cambio climático. Y que aman la vida saludable y una ciudad más humana y verde. A todas y a todos ellos les pido que voten PSOE, que voten por el cambio seguro y que apoyen la esperanza en Córdoba significa Antonio Hurtado”, ha concluido el candidato.