Los barrios cordobeses que más se abstuvieron vuelven a ser los más pobres

Córdoba tiene a tres de los barrios más pobres de las grandes ciudades de España. Según el último informe de Urban Audit, publicado la pasada semana, Las Palmeras, el Guadalquivir y Moreras son tres de los 15 barrios más pobres de toda España. De una forma casi matemática, son las zonas que menos participaron en las elecciones municipales del pasado domingo.

Una de las dos secciones de Las Palmeras, de hecho, tuvo una abstención que alcanzó al 72% de su censo. La otra estuvo en el 71%. Aún así, es una abstención algo menor a la de 2019, cuando se llegó al 80%. La mayor parte de los que sí que acudieron a votar lo hicieron por el PSOE, que superó el 70% de todos los apoyos. Vox quedó en segundo lugar, pero con un apoyo muy escaso que no llegó ni al 10% del total.

La zona con más abstención de la ciudad de Córdoba fue la sección que agrupa a los bloques de pisos entre las calles Motril y Marbella. Allí se abstuvo cerca del 78% de todo el censo electoral. En este punto, como en Las Palmeras, también ganó el PSOE, aunque con menor margen, un 48% de todos los votos. En el resto del barrio del Guadalquivir más próximo a la avenida de Granada la abstención siempre superó el 60%, e incluso se acercó al 70%. En la zona más próxima a la avenida de Cádiz se participó más, pero con una abstención que siempre rondó el 50%. En el otro margen de la carretera de Granada la abstención fue más alta conforme las viviendas se acercaban a la autovía. De hecho, hubo dos mesas que se aproximaron al 60%.

Las Moreras es el tercer barrio de Córdoba que aparece en el ranking de las 15 zonas más pobres de España. En este barrio, la abstención ha oscilado del 75% de la zona más próxima a Dolores Ibárruri, hasta el 60% del extremo sur, ya junto a la avenida de Trassierra. Como en los barrios anteriores, el partido más votado volvió a ser el PSOE, en este caso también por mayoría absoluta frente al resto. El segundo partido fue el PP.

Aparte, hubo otra zona en la que se disparó la abstención: la Fuensanta. En una mesa, la más próxima a Campo Madre de Dios, el 62% del censo electoral decidió no participar en los comicios. De la misma manera, en esta mesa electoral ganó el PSOE, aunque de forma menos clara que en otros puntos.

La abstención en zonas pobres es un fenómeno especialmente urbano. Al menos en Córdoba. Por pueblos, los que menos renta suelen tener en casi todos los indicadores suelen ser Nueva Carteya o Iznájar. En Nueva Carteya, un pueblo muy jornalero, solo se abstuvo un 27,3% de la población, el mismo porcentaje que en Iznájar. En el primero ganó Por Andalucía por mayoría absoluta. En el segundo lo hizo el PSOE.

De hecho, la participación en los pueblos suele ser mucho más alta que en las ciudades más pobladas. Es el caso de La Granjuela, donde solo un 9% de la población no votó. La participación se fue a un increíble 91%.

