La caja tóxica

En el instituto, mi equipo de baloncesto ganó un mini campeonato. Yo era el capitán, tenía que subir a un estrado para recoger el premio y decir unas palabras. El colegio era tirando a conservador, de obligado uniforme y yo era joven, rebelde, charlatán y fuera del cole me gustaba vestir chaquetas de cuero negro con cremalleras. El profe de gimnasia lo sabía, me advirtió que no quería sorpresas y me “sugirió” un pequeño guión. Estuve dudando pero finalmente me decidí a salir con mi chaqueta de cuero sobre el uniforme, justo cuando llegué al atril y miré al público, ví al profesor gesticulando airadamente y seguidamente me espetó: “JIMÉNEZ BÁJATE”. Ahí acabó mi periplo rebelde. Aparte de para ganarme la mofa de mis compañeros durante un tiempo, el episodio me sirvió para darme cuenta de la importancia que tiene un púlpito para establecer la “verdad” de lo que es, o está pasando. La verdad en realidad da igual, solo importa la historia que el que controla el púlpito quiera contar. Esa será la verdad.

Desde entonces pienso que si yo tuve esa presión en un acto de instituto para no mas de 30 personas, la que tiene que soportar cualquier persona que hable en un medio de masas tiene que ser.. masiva. La verdad, la realidad e incluso la justicia son conceptos bastante subjetivos y a veces necesitamos una ayudita para fijarlos. A la hora de controlar a la masa es importante que todas y todos veamos las cosas más o menos de la misma manera. Lograr esta “estandarización” es una de las principales funciones de los medios de masas y en particular de su reina, la televisión.

Y no se trata sólo de marcar la corriente de pensamiento general sobre algunos temas, sino que trata de marcar el conjunto de temas sobre la mesa. La ventana de Overton es una teoría política que dice que las personas sólo pueden preocuparse de un conjunto de temas finito en cada momento. Si La llenas de los temas que te interesan, otros se quedan fuera. Si llenamos los telediarios y periódicos de la situación política en Cataluña, no queda sitio para que la gente se preocupe de la situación política en Murcia o Andalucía.

Esto a nivel de medios se consigue mediante el establecimiento de la agenda, que es una teoría que postula que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. Esla es la implementación real de la teoría política de la ventana de Overton.

Por este motivo yo desde hace tiempo sigo el siguiente precepto a modo de juego: “Si algo sale por la tele, o es mentira, o poco relevante o muy exagerado o muy poco preciso”, e intento indagar sobre el asunto para ver si tengo razón. Me lo paso pipa, y ya os podéis imaginar el resultado.

Desde principios de este año he dado un paso más, no consumir ninguna información que venga de un medio de masas. No veo la tele, no escucho la radio, ni leo periódicos de tirada nacional de los que llenan la portada de noticias de política. Entiendo que existe una correlación fuerte entre tamaño y niveles de manipulación interesada por lo que si bien es imposible escapar a los medios de masas, intento priorizar e informarme sobre lo que pasa a mi alrededor por medios más pequeños, cercanos e independientes. En definitiva, crear mi ventana de Overton personal.