No te hagas la lista conmigo: los doce discos de 2022

Black Country New Road - Ants From Up There (Ninja Tune)

En mi vida había usado la etiqueta art rock, hasta que, a comienzos de año, me topé con esta banda británica, capaz de mezclar jazz, post rock e incluso ramalazos de música tradicional judía en un cóctel que se sostiene gracias a un cantante y letrista superdotado, que curiosamente dejó la banda dos días antes de que saliera el disco alegando estrés mental. No tengo duda de ello. El disco, de hecho, es un grito de ayuda de generoso minutaje e ideas. Esencial.

Salamanda - Ashbalkum (Human Pitch)

El dúo coreano Salamanda ha publicado un delicioso disco de ambient regado con alambicadas melodías y micro patrones polirítmicos, que terminan de redondear una propuesta de sonido veraniego y espíritu otoñal. Se escucha como un suspiro, pero su eco sigue rebotando cuando acaba.

Rocío Márquez y Bronquio - Tercer Cielo (Universal Music Spain)

No nos engañemos: Rocío Márquez lleva pasándose el juego desde El niño (2014). Otra cosa es que otras propuestas con mejor prensa hayan dilatado más de la cuenta el abrazo que le debía el gran público. Que haya llegado con Tercer cielo no es tampoco un accidente: su trabajo con Bronquio es uno de esos pocos discos que, desde la primera escucha, uno sabe que está ante un futuro clásico. Así suena España en 2022. Punto.

Kokoroko - Could We Be More (Brownswood)

La banda británica Kokoroko se ha tomado su tiempo para publicar su primer LP después de seducir a medio mundo con sus primeros sencillos. La espera ha merecido la pena: Could we be more es una fusión perfecta de jazz, afrobeat y folk soul, con una armonía y tensión instrumental cuidadísima. Un disco llave, de los que acercan a los oyentes al género por su accesibilidad y riqueza.

Juanfe Pérez - Prohibido el toque (Autoproducido)

Otro disco llave es del bajista onubense Juanfe Pérez, que ha hecho más o menos lo mismo que Kokoroko con el flamenco y el jazz. Prohibido el toque es un disco con un sonido a caballo entre Jaco (Pastorius) y Paco (de Lucía), en el que el flamenco es más que un leit motiv: es un pedestal al que subirse con una maleta.

The Smile - A Light for Attracting Attention (XL Recordings)

¿Por qué la dupla Yorke-Greenwood sale con un proyecto con otro nombre si en el fondo todo lo que hacen suena a Radiohead? Pues porque lo cierto es que el disco no suena exactamente a Radiohead. En parte porque el pulso kraut jazz lo marca ese batería superdotado (y un poco esquizofrénico) que es Tom Skinner (Sons of Kemet, Hello Skinny), que se adapta perfectamente a las ideas de los dos principales cerebros de la banda más influyente de los últimos 20 años, en parte porque, como buenos rastreadores, han visto un agujero negro de creatividad en la escena jazz londinense, de la que también se roban a Byron Wallen, Theon and Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman and Jason Yarde. Produce Nigel Goldrich, por cierto.

Axel Boman - LUZ / Quest for fire (Studio Barnhaus)

El disco de electrónica de baile del año es un triple LP que firma el sueco Axel Boman. Luz/Quest for fire en realidad es un díptico dividido en tres discos, que recoge lo mejor del sonido house escandinavo: serio pero bailable, bastardo pero personal, contundente pero romántico. Suyo es el mejor tema de electrónica de baile, ese Hold on que enamora desde el primer verso: Don´t be scare.

Nu Genea - Bar Mediterraneo (NG Records)

Si hace diez años, me dicen que Lucio Aquilina y Massimo Di Lena iban a aparcar el minimal palillero que publicaban en Trapez o Cocoon para revivir el disco y el funk napolitano, no me lo hubiera creído. Pero sí, han hecho universal un sonido que hace diez años era sólo una historia musical local. Disco del verano 2022.

Jack J - Opening the Door (Mood Hut)

Más verano: el que habita en Opening the door, el discazo debut del productor canadiense Jack J, que, tras golpear fuerte en los clubs de todo el mundo con dos Eps de House a mediados de la pasada década, decidió apartarse del radar para emerger de nuevo con este trabajazo que contiene euforia y melancolía a partes iguales, repartida en pildorazos de house, downtempo, dub y synth pop.

Raum - Daughter (Yellow Electric)

¿Disco de ambient del año? Disco de ambient del año. Si el invierno de 2022 en mi casa suena a algo, es a este trabajo bellísimo, etéreo y reflexivo, en el que el sonido es un medio y un fin en sí mismo, y en el que los matices llegan por donde uno menos se lo espera. ¿Eso que suena es nieve? ¿Por qué no quiero que acabe esta distorsión? Para entrar a vivir.

Loyle Carner - Hugo (EMI)

Loyle Carner no tiene ningún interés en hacer un disco de rap moderno. Eso queda claro en sus tres trabajos hasta la fecha, pero sobre todo en Hugo, el que ha publicado este año, con el que ha dado el salto a la multinacional EMI seguramente haciendo lo contrario que esperaban: un disco de rap reposado, que habla de temas trascendentales, maduros y esenciales. En días de trap escaparatista, Loyle Carner mira hacia otro lado. Como Little Simz, lo suyo es otro olimpo. En mi casa tienen sitio siempre.

Sault - 1, Aiir, Earth, Today & Tomorrow, and (Untitled) God + Little Simz - No Thank You (Forever Living Materials)

Como sitio habrá siempre para todo lo que haga siempre Inflo bajo el colectivo Sault. Este año, el mejor productor del planeta ha sacado seis discos. Cinco de ellos, rompiendo el sistema: regalándolos por Wetransfer a todo aquel que quiera adentrarse en el complejo mundo que dibuja este proyecto. Jazz, soul, r&b, kraut, música coral, arreglos a lo Morricone y algunas de las mejores voces del soul contemporáneo (Kiwanuka, Cleo Sol, Little Simz…). Un mundo que también está en el nuevo disco de Little Simz, que salió por la misma vía unas semanas después.