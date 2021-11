¿Por qué se vacía el casco histórico de Córdoba?

Los clásicos faroles cordobeses de la fachada norte de la plaza del Conde de Priego, las mismas que dan sombra a Manolete en el antiguo o no Convento de Santa Isabel de los Ángeles han sido testigos de las diferentes, adversidades, en este caso de las que les vengo a hablar.

Por su puesto, para fortunios, también da el singular espacio pero para eso ya habrá tiempo. Y hablando de velocidad, muy relacionada por cierto con el espacio y el tiempo, mi pareja con el coche parado, que no estacionado o eso creía yo, procedía a dejarme en la misma plaza nombrada en la que resido.

La sombra de Manolete de manera repentina, se ve interrumpida por una luz azul fácilmente reconocida por todo el mundo. El coche de la policía, se detiene junto a nosotros y se sucede un conjunto de preguntas retóricas.

- ¿Es usted de Córdoba?

- Sí.

- ¿Considera que esta Plaza se trata de un lugar pintoresco?

- Sí.

- ¿Ha visto usted alguna vez coches aparcados aquí?

- Pues si me permite decirle, sí los he visto.

- ¿Y cree que está bien?

- -No.

- ¿Y entonces por qué lo hace?

- Porque vengo a dejar a mi novia un minuto.

- Pues si entonces no lo ve bien, no entiendo por qué lo hace porque usted está infligiendo la norma de la señal que prohíbe la entrada a la plaza excepto para cocheras y taxis, por ser zona peatonal. Igualmente tiene el coche aquí estacionado con lo que ya son dos sanciones y además...y también y, y, y...tu novia se puede bajar perfectamente ahí en la Iglesia y venirse andando hasta la puerta de su casa.

Más preguntas que las encuestas del CIS, pensé yo. Pero ahí no acaba la conversación. Yo que soy residente le comento a uno de los policías que anecdóticamente (por si nunca habían visto la plaza, lo cual no lo parecía por las famosas preguntas retóricas o encuesta) y aunque les pudiera parecer lo contrario, la gente aparca en la plaza ꟷdigo aparca, que no para, aunque de parar también los hayꟷ, día sí y día también a lo que me contesta que acaban de multar a un Mercedes que había aparcado y que no teníamos que decirle cómo tienen que hacer su trabajo.

Del tonito de uno de ellos, no vamos a hablar hoy tampoco. Lo dejo para otro día y que vaya por delante que no tengo nada en contra de la Policía Local ni de ninguna Fuerza y Cuerpo de Seguridad ya que entiendo que “son unos mandados”.

Al final, final feliz; mi novio por lo “bajini” me dice que mejor me calle y les dice a los policías que ya se montaban en el coche que se va ya.

Nos vamos todos, y una de mis vecinas, me ve llegar a la puerta y me pregunta si nos habían multado. Le contesto que no pero por poco y me dice que a ella y su marido también les pasó lo mismo (con final triste, es decir con multa) cuando todavía había pivotes en la plaza.

Le cuento que a mi padre también lo multaron por parar a subir un mueble recién comprado. Así que, como también se de otros casos que no cuento para no extenderme más, valga este escrito para manifestar lo siguiente:

Queridos vecinos, familiares y amigos del pintoresco lugar, me entristece enormemente confirmar lo que ya sospechaba. En la Plaza del Conde de Priego si quieres parar, en taxi has de estar o una cochera en la misma debes tener o comprar. No hay otra opción para los residentes sin cochera. ¿O si?

Resulta que la señal vertical colocada al inicio de la plaza enfrente de la iglesia de Santa Marina que prohíbe la entrada en la plaza es ilegal, ya que según la normativa vigente, en lo referente a señalización vertical, éstas deben llevar un panel complementario inferior a la señal y no un texto escrito dentro de la misma como en este caso. Y si nos ponemos tiquismiquis podemos añadir que los diferentes colores del texto, tipografía y retrorreflectancia tampoco cumplen.

Por último, y aunque no me hace falta hacer una encuesta de preguntas retóricas porque ya lo sé, sirva el pleonasmo, pregunten a los vecinos si lo que acabo de contar es verídico si no me creen. O mejor aún, pregunten a los exvecinos que ahora viven en zonas residenciales en las que no tienen que circular, parar, o a partir de ahora estacionar, en mitad de ninguna plaza.