La historia de 'El Farias'

Voy a contar una historia real. La escuché de labios de Patxi López, una tarde en Puente Genil. Patxi decía que los y las socialistas estamos aquí, porque otros y otras nos han traído. Que caminamos a hombros de gigantes. Y contaba la siguiente

historia que va de un gigante, pequeñito, pero gigante.

Se llamaba Manuel Martín, pero en el Partido todo el mundo le llamaba El Farias, porque siempre llevaba en la boca un puro de esa marca.

Era de León. Emigró hasta el País Vasco, como tantos miles y miles de andaluces,extremeños y castellanos. Buscando un futuro mejor, dejándose en el camino sangre, sudor y lágrimas.

El Farias fue concejal socialista en el municipio de Guernica. El único concejal socialista de la corporación. Los demás eran del PNV o de Herri Batasuna.

Fue concejal durante 24 años. Los primeros 8 años, se los pasó pidiendo un traductor, porque el resto de los concejales le hablaban en euskera, sabiendo que él no entendía la lengua vasca.

Al Farias le hicieron de todo. Le tiraron dos cócteles Molotov y le quemaron el coche. Le pusieron una bomba en la puerta de su casa. Le metieron en el buzón, varias balas. Le echaron del trabajo. Y a su hija la amenazaron de muerte y tuvo que salir corriendo del País Vasco. Y con todo eso, ni un solo día El Farias, dejó de acudir al Ayuntamiento de Guernica. No faltó niun solo día.

Cuando le preguntaba al Farias que por qué no tiraba la toalla. El Farias siempre decía que “no estaba dispuesto a renunciar a la dignidad de ser una persona libre. Que no estaba ni un solo día, dispuesto a dejar de defender las ideas y los valores socialistas”.

Y así concluía su relato Patxi López: “cuando vengan mal dadas, cuando flaqueéis, cuando la situación esté negra, pensad en El Farias. Pensad en los miles y miles de Farias que no conocemos ni sus nombres, pero llevan 144 años dando la cara. Cuando vengan mal dadas, pensad que estamos aquí por quienes nos precedieron. Pensad en esos miles de socialistas que han dado lo mejor de su vida, para que el día de las Elecciones podamos ir a votar y digáis: por el Faria, yo no me quedo en casa”.

Manuel Martín, el Farias, falleció el 27 de diciembre de 2019.