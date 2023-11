Conversación en la Mezquita

¿En qué momento se había jodido el Córdoba? no me refería al club de fútbol cuando aquel domingo había decidido refugiarme en el patio de la Mezquita sin amor ¿en qué momento se había jodido Córdoba? con aquel mandamiento que tengo metido en mis genes de pasear y sentarme en el patio de los naranjos un domingo cualquiera otro domingo pero para amar la tranquilidad la religiosidad del silencio y el paisaje de una ciudad que tiene o tenía género edad y sobre todo personalidad siempre he pensado que todas las ciudades lo tienen y pienso ¿en qué momento? jodido yo la belleza jodida Córdoba ¿en cuál? jodidos todos los que con la frente alta marchaban en las Tendillas rabiosos por la democracia o los que piensan y sienten diferente y los que cabizbajos se encaminaban a los Jardines de la Agricultura jodidos porque hay problemas más allá de nuestro primer mundo.

La palabra jodido chocaba en mi cabeza chocaba entre los muros del templo los naranjos y las enormes arcadas que rodeaban el patio de la Mezquita son golpes repetitivos sordos acompañados de algún grito o del habitual jaleo que montan ahora los turistas que cada mañana invaden este patio abierto y cargado de luz pero lleno de recodos escalones y esquinas ciegas que fue siempre un buen lugar para estar sin estar jodido la principal actividad de los que como yo muchos ciudadanos hemos practicado en este jardín que no es cualquiera que es único no es una catedral es un ónfalo como el de Delfos es un jodido ombligo del mundo que pocos ya saben apreciar en esta ciudad y que hasta el más analfabeto medieval o romántico decimonónico sabría reconocer después de un viaje eso sí que era estar jodido porque cuando uno viaja se sabe solo y distinto entre el color de la ruina amarillo.

Nada nuevo en lo que significa estar jodido cuando de niño había jugado con cuatro o cinco figurillas de plomo carcomidas y alguna de plástico desfiguradas a los pistoleros en el suelo muy cerca del olivo ahora enfermo después de trescientos años eso sí que es estar jodido haber podido contemplar quizá a María Magdalena Fernández de Córdoba cuyas ideas debieron de joder bastante a los hombres y últimos absolutistas y que jamás se le hubiera ocurrido vestir gafas de sol un chaleco acolchado o un barbour encerado casi deterrido por el sol para acudir a una manifestación si pueden tengan un poco de estilo por favor no vivimos en la penillanura zamorana ni quiero pensar que querían ir de cacería estoy jodido en la Mezquita echo de menos un perro para estar sin estar sin ruido sin ladridos he tenido perros que sólo sabían lamer y eran incapaces de ladrar con violencia a otro ser.

¿En qué momento? en esta ciudad se olvidó la frase de nulla aesthetica sine ethica me vuelto a preguntar ¿en cuál? el último gran proyecto estético y ético fue el jardín de Orive hace ya veinte años la última vez que de forma delicada sutil bella se creó un espacio digno de pasear de forma colectiva y públicamente sin temor a ser increpado por un botellón una pelea o una mierda sin recoger recuerdo infantil y jodido quizá estoy envejeciendo los años en que esta ciudad era capaz de cultivar una proyección internacional y no someterse al arancel del turismo invasivo que practican ciudades con poco valor patrimonial no creo en el relativismo ético y tampoco estético creo en la diversidad por supuesto pero qué jodido sería imaginar el duomo de Florencia invadido por una pista de hielo coronada por una verstión del muñeco de Olaf no es éste el lugar para decorar la Navidad de forma mediocre por eso estoy sentado en el ónfalos de la Mezquita en esta ciudad que entonces también sabía mirar más a Madrid y menos a Sevilla o Málaga advertir un tiempo en el que en esta ciudad se vestía con estilo independientemente de la clase social o los posicionamientos políticos acorde a las delicadas humedades de la cal y el dolorido desencando de los chinos que hoy han sido sustituidos por el granito.

Si no he sido suficientemente claro a la hora de expresarme por qué estoy jodido y cabizbajo sentado en la Mezquita seré conciso necesito buscar la belleza y la ética en este patio para mí es lo mismo que no es de tránsito sino una verdad cada uno tiene sus prejuicios hay quienes confunden a los menores con los menas a los inmigrantes con delicuentes cada vez lo escucho más eso sí que es estar jodido yo no tengo prejuicios pero no me fío de las personas que alcanzada la madurez visten como si hicieran la primera comunión no puedo fiarme de la capacidad de gestionar la res publica argumentarlo con datos hubiera sido demasiado fácil y gratuito me gusta qué jodido soy exponerles lo poco virtuosos que resultan sus estilismos en los actos públicos como los del domingo en Tendillas en la Facultad de Derecho o los del acuerdo con Francesca Thyssen todavía recuerdo sus galas y la diferencia que existe entre los que tienen una estética aristocrática y aparentemente despreocupada virtuosa y los que tratan de aparentar lo que no son lo que nunca serán es difícil comprender que el desacierto estético en un hombre o una mujer resulta perceptible en la falta de ética en el ámbito político pero hagan el esfuerzo merece la pena quitarse la miopía.

José Toro.