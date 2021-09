Herramientas para un trabajo en remoto

Tiempo estimado de lectura 3 minutos.

Que la vida nos ha cambiado a todos en este último año es algo que ya sabemos y estamos cansados/as de escuchar. Y que habrá cosas que no volverán, también. Pero como siempre digo, saquemos el lado positivo en momentos así y, ¿quién nos iba a decir hace un año que trabajando en una empresa en España ibas a poder mover tu residencia en verano como por ejemplo he podido hacer yo?¿O que se iba a implantar la forma de trabajo mixta o 100% en remoto en muchas empresas?

Si para mí hay algo positivo que sacar de la COVID-19 es precisamente esto. Ahora ya no importa tanto el lugar donde residas, sino tus conocimientos y perfil profesional para poder acceder a un determinado puesto de trabajo. En épocas pasadas…¿quién no ha dicho una “mentirijilla” sobre su lugar de residencia para poder acceder a un puesto de trabajo que te interesaba? (¡Levanto la mano porque yo lo hice en más de una ocasión!). Esto por suerte, ya forma parte del pasado en más empresas. Creo que el talento es lo importante y es lo que hay que valorar.

Y volviendo al titular del post que traigo hoy, si te encuentras en remoto seguro que conocerás todas o la mayoría de las herramientas que os voy a compartir ahora, pero igualmente, si eres empresaria/o y aún tienes dudas de si funcionará tener a parte de la plantilla trabajando desde casa, mi respuesta es que SÍ. Seguramente ya lo has probado en este año, y como todo, habrá cosas que mejorar. Nuestra forma de vivir cambió de un día para otro, y había muchas empresas que tuvimos que vivir nuestra primera experiencia de no estar físicamente todos juntos en la oficina, pero estoy segura de que el balance al final ha sido positivo.

Aquí os dejo herramientas que ayudarán tanto a la dirección como el equipo técnico a estar más conectados y ordenados en el día a día para no perder el contacto. Y lo que es más importante, para poder llevar un buen seguimiento de los diferentes proyectos que estén activos:

NOTION

https://www.notion.so

¡Ha sido todo un descubrimiento! de hecho aún estoy conociendo nuevas funcionalidades de esta herramienta, pero es muy útil y práctico para trabajar en remoto. Permite crear notas y documentos, wikis, gestionar proyectos y tareas, hacerte tu propia web y, en realidad, hacer casi cualquier cosa. Por ejemplo, yo me he creado mi perfil profesional (https://www.notion.so/Sara-Rubio-00a44934037f41948870f06b53d47261) donde mostrar mi CV en esta herramienta, además de usarlo como repositorio de información de interés, y tener ahí una lista de tareas pendientes.

Además nos ofrecerá la posibilidad de importar cualquier cosa, desde documentos de Word a notas en Evernote, archivos . csv o paneles de Trello. Conocido por algunos medios profesionales como la “navaja suiza de la productividad”.

Sí es cierto que para poder aprovechar al máximo esta herramienta requiere de una curva de aprendizaje algo más alta.

CONTROL Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS

https://www.asana.com/

Este verano aproveché los huecos para certificarme como profesional en Asana, herramienta que había utilizado a diario en este último año profesional. Este tipo de herramientas que te ayudan a visualizar el estado del proyecto, estar en contacto con los compañeros de trabajo, que además sirve de repositorio de información de interés de un proyecto, y con una infinidad de herramientas a las que poder conectarte. Esta herramienta no es la única que existe y que funciona bien utilizando como base las metodologías ágiles, en concreto Kanban. También podéis encontrar herramientas con una curva de aprendizaje menos compleja como Trello, o ya dependiendo de tus necesidades puedes indagar en Atlassian Jira o Airtable (menos conocida pero también muy útil). Al final todas tienen el mismo objetivo: facilitar a los equipos la coordinación de proyectos sin que se escape ninguna información. Ya sea si seguimos en oficina, pero sobre todo, para la nueva realidad de trabajar en remoto.

UNIVERSO GOOGLE. En especial google meet y drive.

https://www.google.com/

¡Me declaro fan de google! Y sé que muchos de vosotros/as seréis más de Microsoft. Pero en mi caso, llevo años trabajando con google y creo que todas las herramientas son increibles para trabajar. Desde google drive, donde tener aquí toda la información para compartir con compañeros, a google meet para hacer vídeo-conferencias. Que por cierto, no sé si lo sabéis pero os digo un truco…¿sabéis que google meet te permite poner subtítulos en una conferencia? Cuántas veces hemos tenido una reunión en inglés y hay palabras que se nos escapan o no las entendemos, con este servicio, hace que sea mucho más fácil.

TRACKEADORES DE TIEMPO

Este tipo de herramientas cambió mi vida profesional. Empecé a obtener datos estadísticos de cómo de eficiente éramos en la agencia, dónde se invertía más tiempo, validar qué perfil íbamos a necesitar (y preverlo con tiempo qué es lo difícil). Todo gracias a herramientas como clockify (que es de las más extendidas porque su versión free te permite muchas opciones). Pero si quieres saber más sobre este tipo de herramientas te animo que visites el post que escribí en su día y ahí verás las herramientas más utilizadas para control de tiempo:

https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/cronicas-de-una-emprendedora/tiempo-trabajo-parte-ii_1_7156576.html

MAPAS DE BRAINSTORMING

https://miro.com/ y https://coggle.it/

Si hay una cosa que se echa de menos desde que estamos en remoto, son las reuniones de ideas que hacíamos todas las semanas, casi a diario, en la agencia. Quién de vosotros/as no ha pensado que con una reunión de puesta en común se hubiese solucionado todo más rápido. Pues para esto existen herramientas, con el fin de que podamos ir compartiendo la información y nos sea más fácil. Dejo dos que he utilizado y me gustan: coogle y miro.

ENTORNOS DE COMUNICACIÓN

Al final, y de los puntos más importante para que un equipo funcione, es seguir manteniendo una buena comunicación, y saber en lo que estamos trabajando, resolver dudas o simplemente dar los buenos días. Para mí, la reina de las herramientas en este sentido sigue siendo Slack. Aunque aquí también se están utilizando otras como Notion que se ha popularizado mucho en este último año tal y como comentaba al principio de este post.

Espero que estas herramientas os ayuden a seguir mejorando vuestro día a día del trabajo en remoto y con que hayas conocido una nueva de todas, ya me conformo ;). Pero lo que no hay que olvidar nunca y lo más importante de todo por encima de cualquier herramienta, es tener una buena conexión a internet. Y lo que puede que sea más importante, tener una buena actitud, ganas de trabajar y de seguir creciendo profesionalmente.

¡Nos vemos pronto por aquí!

@Srubiorimada