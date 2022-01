Las autovías del Alto Guadiato y de Los Pedroches: Una deuda de diez siglos.

Miren el mapa oficial de autopistas y autovías de España de 2022. ¿Ven el agujero? Hasta Teruel tiene autovía que lo conecta con Zaragoza, Valencia y el Mediterráneo. Soria tiene conexión con la A2 y poco a poco con la AP-66 y la A1. Cuenca tiene conexión con la A3 y la AP36 hacia el centro y el Mediterráneo. ¿Se les agranda el agujero o es sólo a mí?

Hace mucho tiempo que se prometió una autovía desde Madrid a Córdoba, pasando por Los Pedroches y desembocando en el cruce con la N-432 en Espiel para ir a Córdoba. Es la AP 41: se quedó en Toledo. Hace tiempo que a Los Pedroches se les dijo que la autovía transversal que uniría Valencia con Badajoz iría por la opción sur y que también pasaría por ellos: se quedó en Ciudad Real. Hace mucho tiempo que se juega con que la N-432 pase a ser autovía desde Granada hasta Badajoz haciendo que, el olvidado Alto Guadiato, pueda tener autovía: se quedó en Zafra.

El agujero lo es, pero de injusticia y de inmisericordia, ya en estos extremos de "choteo" al querer construir una nueva carretera convencional, y ya ser verá..... Y como excusa, siempre, la afección a la naturaleza en todos los casos. No será un arqueólogo, o no este, el que diga que no hay que proteger los valores del Medio Ambientes de estos dos santos pulmones de la dehesa española como son las comarcas de nuestro norte. Sin embargo, no he visto que en la Provenza, o en la sinuosa Costa Azul de Francia, haya sido un problema hacer varias autopistas. Tampoco he visto que desde Ventimiglia a Génova, en Italia, lo sea. Son 12.87 km alpinos los que, más al norte, recorre el túnel de Frèjus para conectar ambos paises. Y 11.6 km. los que hay bajo el Mont Blanc. He recorrido los 10 km del mayor túnel italiano peninsular por debajo de la maravillosa montaña del Gran Sasso, en el Abruzzo, para poder ir desde Roma al Adriático sin tener que dar una vuelta de 400km. Y ya me dirán si hay mejor y más soberbia naturaleza que Los Alpes y Los Apeninos. Era Cervantes ¿no?, el que decía en el Persiles que "viajar hace te hace discreto". Yo no he querido dejar nunca de ser un catetillo del norte cordubense, huelga decirlo. Sin embargo, desde luego, sé que un italiano o un francés nunca abandonarían a dos comarcas tan sumamente neurálgicas en la conexión de su país. Lo que pasa es que, a lo mejor, ellos tienen mejor ingeniería y visión que nosotros, además de dinero. (Y además de una visión de nación que, por ello, no suele abandonar territorialmente a nadie).

El Guadiato y Los Pedroches siempre fueron la conexión natural y neurálgica con el oeste y con el centro. Fernando VI nos fastidió privilegiando una opción antinatural para el valle medio del Guadalquivir como es la de Despeñaperros, para conectar con el centro. Claro, el pensaba sólo en las riquezas que venían desde Cádiz con proveniencia habanera de América.

No voy a ser muy pesado hoy. No me voy a ir a época romana. Me quedó en la gloriosa Al-Andalus. Desde entonces, digo desde entonces, no se han vuelto a abrir caminos rodados de nuevo trazado desde Córdoba hacia Badajoz y Toledo. Romanos y andalusíes sabía que la potencia de las comarcas del interior sólo era posible si conectaban con el valle a través de la Reina del Valle, Córdoba. Y así lo hicieron. Hoy, hay quién va a Sevilla para ir a Mérida por vía cómoda. Y, por obligación, tenemos que ir a Jaen para ir a Madrid. Antes no.

El último camino histórico que aprovechó para Córdoba el potencial del Guadiato fue el Camino Viejo de Badajoz a Córdoba, o de Fuente Obejuna a Córdoba, en nuestro tramo provincial. La actual Cañada Real Soriana. No contentos con el agravio, los pensadores de la NO Autovía del Guadiato quieren hacernos una nueva carretera normal por donde, hoy, sólo discurren vías históricas protegidas en el entorno de los dólmenes de Belmez, del territorio de Mellaria y del BIC de los espacios protegidos de la obra Fuenteovejuna. Y quizás se hace por ahí para no querer hacerla nunca, sabiendo además que es la parte más impactante en el paisaje que hay entre Belmez, Pueblonuevo, Fuente Obejuna y la Sierra de los Santos. Desde Espiel a Córdoba directamente se nos dice que para otra vida, y que nos sigamos matando, en el tramo de mayor carga de camiones y tráfico, porque es en Espiel donde se dividen los caminos hacia el oeste y el centro.

A los derrotistas que dicen que estas autovías son muy costosas y muy dañinas les digo que miren el agujero y piensen si hay justicia. Les aliento a que tomen ejemplo y viajen siempre por carreteras secundarias, nunca por las endiabladas y endeudadas autovías. Y, les pediría, eso sí, que vinieran más por aquí, aunque sea a comer lechón.

Les deseo, sobre todo, que se no se pongan enfermos de una ingesta en los Ojuelos Altos, el Piconcillo, Villaralto o Fuente La Lancha. Probablemente no lleguen a los hospitales donde de verdad se dirimen las vidas, que son los de Córdoba.