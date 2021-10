…Dubidubidubidubi dubidubidá, cantaría como un violinista en el tejado.

Pero me guardaría de figurar en los Pandora Papers junto a Tony Blair, Ancelotti, Shakira, Julio Iglesias, Pep Guardiola o el gran y admirado Rafaelle Amatto, capo de la camorra napolitana, entre otros muchos. Demasiados.

Si yo fuera rico intentaría evitar la cara de gilipollas tieso que se me pone cuando me entero de cuanta gente hace ese tipo de ingenierías financieras fuera de control. La cara que se me pone cuando echo gasolina, pago el recibo de la luz, el IBI, compro tabaco en el estanco, whisky con tapón irrellenable o pido la cita previa para hacer la declaración de hacienda.

Aunque, bien pensado, si yo fuera rico tal vez tendría activos en una sociedad Offshore. Si así fuera, yo elegiría una con sede en Vega de San Mateo, un municipio de 7.000 habitantes en Gran Canaria y compraría acciones de su equipo de fútbol, el Panadería Pulido. Glorioso club que comparte categoría y se enfrentará en dura pugna con el Córdoba C.F. en la llamada Segunda RFEF, lo que viene a ser la cuarta división del fútbol patrio.

Panadería Pulido le plantará cara al equipo de la ciudad califal, ése que tiene una tienda oficial en la calle Cruz Conde (antes Foro Romano, antes Antonio Cruz Conde) tan glamurosa que, si te paras en su escaparate, parece que el Córdoba C.F. va a jugar el miércoles contra el Chelsea la semifinal de la Champions League.

Pero no; despierten del delirio. El glamuroso Córdoba se enfrentará en la cuarta división contra el Panadería Pulido. Y lo hará como si fuera rico no sé en qué.