La UCO premia los mejores trabajos de fin de grado, fin de máster y tesis doctoral con perspectiva de género

La Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba ha acogida este lunes la entrega de los primeros Premios María Zambrano a los mejores trabajos de fin de grado, fin de máster y tesis doctoral con perspectiva de género, convocados por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Córdoba, con el objetivo de impulsar y reconocer la generación y aplicación de conocimiento con perspectiva de género, que contribuya a la igualdad real entre mujeres y hombres en la realización de una sociedad más justa e igualitaria.

El premio al mejor trabajo fin de grado con perspectiva de género (ex aequo) ha recaído en Elisabeth Tejada Blanco por su trabajo Lágrimas en la historia: el eslabón fugitivo femenino reinventa su grito en ¿Quién teme a Thelma&Louise? de Mónica Doña; y en Noelia Gemma Ojeda Muñoz por su trabajo Transgresiones y tradiciones en la representación de la mujer a través de la cartelería anarquista de la Guerra Civil española (1936-1939). Por su parte, el premio al mejor trabajo fin de máster con perspectiva de género ha sido otorgado a Estefanía Cabello Rosa por su trabajo Carolina Coronado y la construcción de una imagen: paratextos a sus primeras ediciones poéticas. Por último, el premio María Zambrano a la mejor tesis doctoral con perspectiva de género ha sido para Pilar Aparicio Martínez por su tesis Influence of the new information and communication technologies and social networks in the health of young people.

La directora de la Unidad de Igualdad, María Rosal Nadales, ha destacado la calidad de todos los trabajos presentados "y ese compromiso con la igualdad, que era la base de la convocatoria". La tesis doctoral premiada se centra en los estereotipos sobre la mujer en el ámbito de salud; el trabajo fin de máster, en la figura de la escritora Carolina Coronado; y los trabajos fin de grado se centran en un libro de poemas contemporáneos y un estudio de la cartelería anarquista del primer tercio del siglo XX. La calidad de estos dos últimos trabajos ha llevado a la UCO a otorgar sendos premios ex equo.

Los objetivos en pro de la igualdad dentro de la UCO se encuentran circunscritos dentro del segundo Plan de Igualdad aprobado por Consejo de Gobierno y son "la docencia, la investigación, la concialización, la gestión, la concienciación y la sensibilización". Rosales ha insistido en que "lo importante es que las mujeres vayamos avanzando codo a codo con los hombres. Esto no es una lucha de las mujeres" contra ellos, "sino un trabajo que se construye en común".

El acto ha contado también con la presencia de la vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria, Rosario Mérida Serrano, y del rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, que ha dado las gracias a las premiadas “por permitir que la Universidad de Córdoba siga siendo un referente en la defensa de los derechos de las mujeres”. El rector ha recordado que el sistema universitario español es un “sistema generador de oportunidades para todos y todas, en el que no podemos dejar atrás a más del cincuenta por cien de la población”.

Asimismo, ha señalado que “tener un Vicerrectorado de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria, donde se inserta la Unidad de Igualdad, pone de manifiesto el compromiso de la UCO con la inclusión y la búsqueda real de la igualdad de oportunidades”.

La UCO ya ha publicado en Bouco la segunda edición de estos premios que puede consultarse en la página web de Igualdad.