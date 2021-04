El seminario de Ucopoética, todo un taller exprés de aprendizaje poético para los finalistas del certamen

La sede de UCOCultura, en La Corredera, ha acogido durante esta semana el seminario UCOpoética, el paso previo para conocer al ganador de la novena edición de Ucopoética, el certamen organizado por la Universidad de Córdoba (UCO) cuyo objetivo es fomentar la creación poética y literaria de los jóvenes universitarios andaluces.

Javier Fernández es el encargado de que los cinco finalistas “se enfrente” con su poesía. Como coordinador del seminario traslada a los jóvenes los recursos necesarios para mejorar su poesía, hablan de otros poetas y analizan determinados aspectos de la escritura para mejorar los proyectos que días más tarde presentarán para designar al ganador. En esta ocasión, los finalistas del certamen son María Alonso (Universidad de Sevilla), Javier Calderón (Universidad de Sevilla), Markel Hernández (Universidad de Granada), Cristina Rentería (Universidad de Almería) y Selene Urbano (Universidad de Córdoba).

Para Fernández, dos son los valores principales del seminario. El primero, que los participantes “sepan cuáles son sus motivaciones, conozcan en qué están acertando y en qué están fallando para que su poesía pueda mejorar”. El segundo, “la convivencia” que los jóvenes tienen “tanto dentro como fuera de las clases ya que se van enriqueciendo con los discursos de cada uno por su idea diferente de la poesía”. La pandemia no ha cambiado la dinámica del seminario, que ya el pasado mes de octubre celebró otra edición de UCOpoética en mitad de la crisis sanitaria. “Trato de crear un ambiente de intimidad que ayude tanto a la poesía de los participantes como a la crítica” que se hace de sus textos.

Markel Hernández es veterano y ésta ha sido la tercera ocasión que se ha presentado al certamen. En las anteriores no consiguió ser finalista. Pero a la tercera va la vencida. Destaca que UCOpoética es un concurso muy diferente al resto, "que sólo premian a los ganadores y los finalistas quedan diluidos". "Aquí, el premio es que todos los finalistas" acceden a este seminario "más allá de que luego hay aun ganador". "Nos da una oportunidad a todos de una manera muy democrática".

Por su parte, Cristina Rentería sí es la primera vez que se presenta a UCOpoética y ha conseguido colarse entre los finalistas. Toda una proeza dado que ella viene de la narrativa, tal y como explica. "Para mí, la literatura son herramientas y la narrativa me sirve para contar una historia o una idea, pero en la poesía he encontrado la forma para expresar otro tipo de reflexiones que tengo desde hace tiempo, como es la violencia de género o la que se infringe todos los días contra las mujeres, como cuando nos dicen qué tenemos o no tenemos que ser", argumenta la joven, que destaca "el conocimiento literario y poético de todos los participantes".

En este sentido, el coordinador del seminario afirma que "la calidad de los participantes ha sido una constante desde el primer año", cuando ganó la poeta María Sánchez. Destacan otros nombres como Carlos Catena Cózar, Abraham Guerrero Tenorio -recientemente ha ganado el premio Adonáis-, Begoña Rueda -galardonada con el premio Hiperión- o Rosar Berber -ganadora del premio Antonio Carvajal y finalista de los Premios Andalucía de la Crítica-. Esta oleada de premios y reconocimientos, incrementados en los últimos años, muestra cómo la Universidad va recogiendo frutos tras una apuesta firme por el certamen. "Tiene mucho mérito, por parte de la UCO, el mantener una misma filosofía durante nueve años, que es lo que te permite que los proyectos den resultado".

Durante estos días, además, han recibido la visita de Ángelo Néstore (finalista de UCOpoética en 2015) y un encuentro poético vía streaming con Salvadora Drôme y Raúl Alonso.Tras el seminario, que finaliza este viernes, los participantes deberán presentar una selección de poemas que no supere los 70 versos, material que será evaluado por el jurado del premio para determinar el ganador.