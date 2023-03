Los maestros, ante el complejo reto de predecir en los niños el comportamiento antisocial

¿Se puede predecir los comportamientos antisociales siguiendo las pistas que dejan los niños a partir de los siete años? ¿Son los maestros los mejores predictores de este tipo de conducta? El catedrático de criminología y director del Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge Manuel P. Eisner, ha intentado responder a estas cuestiones este lunes en Córdoba.

Eisner ha participado en el salón de grados de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología en un seminario sobre salud mental y comportamientos antisociales en jóvenes dirigido, en buena medida, a explicar el reto de los profesores y maestros en la detección y prevención de este tipo de conductas.

Todo parte del estudio que el propio Eisner ha dirigido, llamado proyecto de investigación Zurich, y que ha seguido a sujetos entre los 7 y los 24 años para ver si hay relación entre su comportamiento infantil y posibles trastornos de conducta antisocial en la adolescencia y la edad adulta. Un proyecto en el que han participado los investigadores de la Universidad de Córdoba Vicente J. Llorent e Izabela Zych.

Eisner ha relatado que, a la luz de los datos, “es muy difícil de predecir” el comportamiento antisocial. “La gente piensa que se puede identificar los motivos por los que todo puede acabar mal, pero la verdad es que no se puede. Se puede uno aproximar un poco, pero no muy bien”, ha señalado, recordando que han estudiado factores socioeconómicos, personales y escolares.

En este sentido, una de las cuestiones clave es a quién tienes que preguntar para predecir este tipo de comportamientos, si a los padres, los profesores o los propios chicos. Eisner afirma cada uno tiene una visión diferente. ¿Quién hace la mejor predicción? A su juicio, los padres son los peores, en parte porque no pueden comparar con otros niños, mientras que los niños son algo mejores. Pero de los tres son los maestros los mejores predictores.

El problema es que predecir el comportamiento antisocial, los problemas de abuso de sustancias, la criminalidad o la salud mental deteriorada es muy complejo, porque las predicciones, incluso de los profesores, “no son muy buenas”. El reto, según este experto, está además en si se quiere que sean los profesores los que comuniquen la aparición de conductas inapropiadas.

Para Eisner, esto puede devenir en la “estigmatización de algunos niños”. “Decir: este va a ser un niño poblemático puede que no sea de ayuda para el niño”, resume.

Por su parte, Izabela Zych ha remarcado que la conclusión principal del estudio es que es muy complejo predecir un trastorno de conducta antisocial, si bien se puede trabajar desde diferentes vertientes, tanto a nivel individual, como a nivel familiar, escolar y en el contexto socioeconómico.

