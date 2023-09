La Feria de los Ingenios: despertando vocaciones científicas entre experimentos y juegos

Si esta tarde de viernes alguien pasaba junto al Rectorado de la UCO, habrá podido ver a varias niñas con el pelo totalmente electrizado aprendiendo sobre cargas positivas y negativas de iones. A familias jugando con un videojuego a través de la Historia. A niños viendo de cerca -y en plastilina- cómo son los virus del covid, ecoli o la salmonella y mirando a través de microscopios varias bacterias. O practicando, al ritmo de Noche ochentera cómo hacer una reanimación cardiopulmonar.

Entre esos pequeños -y no tan pequeños-, seguro que alguna vocación se ha despertado y nacen futuros científicos entre quienes este viernes han pasado a divertirse y aprender por la Feria de los Ingenios, el colofón con el que ha terminado todo un mes de actividades de la Noche de los Investigadores, organizada por la Universidad de Córdoba (UCO).

Unos 250 investigadores de la Universidad, conformados en 33 equipos de investigación de múltiples disciplinas de las cinco grandes áreas científicas, han mostrado a pequeños y mayores quiénes son los que día a día trabajan en la ciencia para dar pasos y hacer avanzar a la sociedad.

Con ello, tratan de acercar a la ciudadanía su actividad, que les pongan rostros y sepan cómo trabajan, para qué sirven sus años de investigación y cómo dan con soluciones que sirven a toda la humanidad.

Por eso, este viernes con la caída de la tarde, los jardines de Rectorado eran un hervidero de preguntas, de experimentos y de juegos, donde divertirse haciendo ciencia era el principal objetivo para los más pequeños, pero también de los mayores, curiosos y sorprendidos al ver experimentos de todo tipo.

Todos han podido aprender sobre las células, el ADN, los secretos del cerebro, los microorganismos, virus y bacterias, realidad virtual, psicología, anatomía de animales, fauna silvestre, plantas, la ciencia que hay en hacer queso o cómo descontaminar el medio ambiente. Y todos, han participado con la ayuda de las explicaciones de los investigadores de la UCO, prestos a mostrar las respuestas que la ciencia da al mundo.

Además, justo antes del comienzo de la Feria de los Ingenios, el Salón de Actos del Rectorado ha acogido la gala central de la Noche de los Investigadores, coincidiendo con la final de dos concursos científicos: Cuéntame tu tesis -donde estudiantes explican en clave divulgativa su tesis doctora-, y El Reto de saber -donde alumnado de tres centros escolares finalistas exponen el contenido de los proyectos científicos que han desarrollado durante los últimos meses y con los que tratan de resolver desafíos y problemas reales a los que se enfrenta la sociedad.

