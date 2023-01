EmprendeUCO, el laboratorio universitario de ideas que bate récords de propuestas

Alejandro Fajardo estudia medicina pero dice que lo del emprendimiento le viene de casa. Sus padres son emprendedores y, para él, la filosofía de proyectar una idea y convertirla en un proyecto tangible es un incentivo. Por eso, cuando hace unos meses recibió un mail de la Universidad de Córdoba (UCO) comunicándole cómo funcionaba el programa EmprendeUCO, no tardó en presentar una de las ideas que le rondaban la cabeza.

Su proyecto, que trata de articular una respuesta ante el problema de la vivienda y la soledad de los mayores, es sólo uno de los 53 embriones que llegaron al primer corte de esta novena edición de EmprendeUCO, el programa lanzado por la Universidad de Córdoba, patrocinado por la Diputación y gestionado por Fundecor, que ha batido récords de proyectos presentados y de participantes.

En total, según ha detallado este lunes el rector de la UCO, Manuel Torralbo, se han inscrito 53 ideas de negocio en las que han participado 69 alumnos y/o egresados de la Universidad de Córdoba. De toda esta avalancha, se han seleccionado 33 proyectos integrados por 47 participantes. Esta treintena de proyectos comienzan desde este lunes hasta el mes de junio un trayecto que buscará convertir sus ideas en proyectos y sus proyectos en empleo.

Y abarcan un amplio abanico de sectores: ocho de ellos están pensados para el sector servicio; seis para el agroalimentario; cinco para el turístico; otros cinco para el comercio; el área sanitaria y del bienestar están detrás de cuatro iniciativas; la educación, de tres, y las TIC en dos de los proyectos.

Los números respaldan este laboratorio de ideas. El presidente de Fundecor, Antonio Arenas, las cifras globales de EmprendeUCO se sustentan en la formación de 262 emprendedores y el desarrollo de 179 proyectos. Tras estos años se han constituido 82 empresas, de las que 66 siguen activas.

La formación es la rama potente de EmprendeUCO, ya que los participantes reciben 200 horas de mentorías especializadas, conferencias y demás actividades relacionadas con la cultura emprendedora. Esto ha incrementado no sólo el grado de vigencias de las empresas creadas, sino la empleabilidad de los universitarios y egresados participantes. De este modo, un 73 por ciento de las personas que han integrado el programa han conseguido empleo: un 42 por ciento por cuenta ajena y el 31 por ciento con la generación de su propia empresa.

Por su parte, el rector ha destacado que este programa responde a un objetivo vital de la Universidad, que va más allá de la formación y que se substancia en la orientación hacia el emprendimiento y el empleo. “Así se lleva a la sociedad lo que se ha aprendido y por ello tenemos que acompañar este proceso con una iniciativa como EmprendeUCO”, ha explicado el rector, quien ha señalado que “el éxito de este programa reside en el alto porcentaje de ideas de negocio que surgieron en su seno y que aún continúan vivas y trabajando y propiciando desarrollo a la sociedad”.

Junto a ellos ha estado el delegado de Empleo de la Diputación de Córdoba, Miguel Ruz, quien ha remarcado que este proyecto es “un ejemplo de frescura y de unir conocimiento, empresas y formación con novedades y con ideas nuevas en todos los sectores”. Ruz ha recordado que la delegación de Empleo aporta un presupuesto de 125.000 euros, que “están muy bien amortizados y muy bien empleados porque se ha creado unas 70 empresas que necesitan trabajadores para seguir adelante, lo que constituye una importante generación de empleo y de tejido empresarial”.

Todos ellos han destacado el elevado número de solicitudes recibidas este año, que ha batido un récord de inscritos, lo que demuestra que el programa crece en cada edición. Además, Arenas ha destacado la participación de personas procedentes de la provincia, que ya suponen el 36 por ciento de los seleccionados, y ha realzado la diversidad de sectores de actividad en los que se enmarcan las propuestas concurrentes.

Además, el 51 por ciento de los participantes son universitarios o egresados, y el 49 por ciento proviene de Ciclos Formativos de grado medio o superior. Cabe destacar, además, que el 49 por ciento de los nuevos participantes de EmprendeUCO tiene menos de 25 años. No obstante, el 11 por ciento de los emprendedores mayores de 31 años.

