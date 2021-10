Cómics e ilustraciones para divulgar información sobre el cáncer entre la población

Ingrid Cobos, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, pertenece al Grupo de Investigación de Humanidades "Texto, ciencia y traducción", y además, es paciente de un tipo no muy común de cáncer de mama, el gestacional. Por ello, dirige y supervisa el proyecto OncoTRAD donde "la medicina, la traducción y el arte se ponen al servicio del paciente oncológico". Cómics, ilustraciones y folletos se utilizan para divulgar información sobre la enfermedad que busca cualquier persona cuando decide indagar en su diagnóstico.

"Cuando empecé a buscar solo encontré dos artículos y estaban en inglés", explica Cobos, quien "tiene la suerte" de poder comprenderlos aunque estén en otro idioma. Fue ahí cuando pensó en el resto de pacientes y en cómo le llega la información al resto de la población, "me di cuenta de que directamente no llegaban, no se trasmitía ese conocimiento científico a la sociedad, solo de experto a experto". Así, OncoTRAD nació en una consulta con el oncólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Juan de la Haba. "Decidimos crear el proyecto con el cual adaptábamos estos textos científicos para que los pacientes tengan la información en un formato amable".

De esta manera, han innovado en la manera de transmitir la información y los datos relacionados con esta enfermedad. "Lo más novedoso es que estamos adaptándolo a formato cómic, folleto, infografía e ilustraciones", destaca.

Durante el año pasado, el primero que se les concedió la financiación en el Plan Galileo para la Transformación e Innovación en el que se enmarca OncoTRAD, realizaron cuatro ilustraciones además de seis textos disponibles con folletos y cómics. Estos han sido realizados por estudiantes de Traducción e Interpretación de la UCO y del Máster en Traducción Especializada, y están traduciendo y adaptando los textos bajo la supervisión de Cobos. Dentro del proyecto, los más de treinta alumnos de fin de grado y máster que han participado son "un pilar fundamental" para llevarlo a cabo.

El futuro de OncoTRAD

En este año, de nuevo han solicitado la ayuda para continuar con el proyecto, pero a la espera de que conseguir la subvención, ya han empezado a trabajar con nuevos documentos y, sobre todo "hemos empezado a trabajar con Oncología Pediátrica con videocuentos dirigidos a un público más infantil". "Resumir un texto de 28 páginas en esto es complejo", ha aclarado, por lo que la profesora se está especializando en el diseño de cómics: "Estoy haciendo un máster sobre Medicina Gráfica".

Al contar con el apoyo de la Asocicación Española contra el Cáncer (AECC) y el Hospital Reina Sofía, todo el material está a su disposición "para lo que lo necesiten", pero además, "nos gustaría que fueran preventivos, que se implantaran en centros educativos", ya que algunas de las infografías como las relacionadas con la alimentación previenen la aparición de enfermedades como el cáncer. Desde el Grupo de Investigación de Humanidades "Texto, ciencia y traducción", no quieren que el trabajo solo esté dirigido a los pacientes y a su entorno sino que también sirva "para conocer los avances en la enfermedad y sea algo preventivo para la sociedad".

Además, esperan poder implantar el material en centros de salud, centros cívicos, asociaciones de pacientes o colegios, de manera que así la información llegue al mayor número de personas posibles. Un ejemplo de esto, es el trabajo sobre el cáncer gestacional realizado por una estudiante de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), municipio donde el centro de salud ha colgado la infografía tras verlo en la web del proyecto. Como muestra de la implicación del alumnado en este trabajo, la profesora ha narrado que "hubo tres alumnos que participaron en el programa de televisión Boom para destinar el dinero, si ganaban, a seguir trabajando en el proyecto".

Ilustraciones

Cada ilustración viene acompañada de un resumen de la información a partir de la cual ha sido creada. En este caso, entre otros documentos, se han basado en "un proyecto de investigación llevado a cabo entre los años 1992 y 2000 por el Estudio Prospectivo Europeo sobre Cáncer y Nutrición (EPIC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el que ha demostrado que existe una relación directa entre el consumo de refrescos y el riesgo de mortalidad total en diez países europeos", así lo detallan en la página web.

Además, cada imagen viene acompañada del equipo de realización. Todas las ilustraciones han sido realizadas por la empresa Bee Comunicación Creativa; coordinadas por Javier Cantero; difundidas por la asociación 'En qué te puedo ayudar' de Juan de la Haba y el gabinete de comunicación de la UCO; su traducción ha sido dirigida y supervisada por Ingrid Cobos y la dirección científica a cargo del oncólogo del Hospital Reina Sofía. Y, asimismo, se reconoce la labor de los estudiantes que han trabajado en este proyecto.