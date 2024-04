Explosiones, raquetas y pingüinos

Esta semana se estrenan varias películas que realmente tengo ganas de ver.. No sé si me dará tiempo antes de que llegue la nueva remesa de estrenos, el miércoles 1 de mayo, y se me acumule el trabajo.

El especialista es un thriller de acción con toques de comedia romántica, cuyo principal atractivo es su pareja protagonista: Emily Blunt y Ryan Gosling.

Colt, un doble de acción retirado, vuelve a ser contratado para una gran superproducción dirigida por su ex, Jody Moreno, cuando el protagonista de la película desaparece. Colt realiza las escenas de acción (le disparan, se estrella, se tira desde ventanas…) mientras intenta volver a ganarse el favor de Jody y resolver el misterio de la estrella desaparecida, adentrándose para ello en una siniestra trama criminal.

El proyecto se inspira en The Fall Guy, una exitosa serie de televisión de los años 80 sobre un especialista de Hollywood que también es un cazarrecompensas. ¿Y quién mejor para dirigir la película que David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2)? El director puede aportar su experiencia de primera mano, ya que comenzó su carrera como especialista de escenas de acción en cintas como El club de la lucha.

El especialista promete ser cine palomitero de calidad, con acción trepidante, buen guion y estrellas. Además, según cuenta Ryan Gosling, el mismísimo Steven Spielberg le confesó en los últimos Globos de Oro: “Acabo de ver El especialista y me encantó”. No hay más que hablar.

Rivales es una historia de amistad, amor compartido, competitividad y deporte. Patrick y Art son amigos desde la adolescencia, cuando estaban en una academia de tenis. Además de la rivalidad deportiva, empieza una intensa competición entre ellos por el amor de Tashi, prodigio del tenis que ha tenido que reinventarse como entrenadora. Finalmente, Tashi se casa con Art, convirtiéndolo en un campeón de Grand Slam. Después de una serie de derrotas, Tashi inscribe a Art en un torneo menor, donde se tiene que enfrentar a Patrick, que vuelve a convertirse en un rival deportivo y amoroso.

La historia oscila entre los primeros años, los comienzos en el tenis y en el amor, y la actualidad, mostrando los caminos que tomaron, los partidos que jugaron y la pasión que les unía.

Rivales no se trata de la típica película deportiva (el tenis es en realidad una metáfora del poder y la rivalidad), sino que se centra en la dinámica entre los miembros de este tórrido triángulo amoroso. Así lo hace ver su director, De Luca Guadagnino (Hasta los huesos, Call me by your name): “No sé mucho de tenis, pero sí que sé mucho sobre el deseo”.

Destacamos también el estreno de la última película de Roman Polanski, la comedia negra The Palace. El Hotel Palace es un precioso castillo inaugurado en 1913, situado en un valle nevado de Suiza, que acoge cada año a huéspedes adinerados, exigentes y mimados de todo el mundo. Este año, un acontecimiento único los ha reunido: la fiesta de Nochevieja que dará lugar al año 2000. En el servicio, hay cientos de camareros, botones, chefs y recepcionistas que están atentos a sus las nimias necesidades de los distinguidos clientes. Lo que en realidad está a punto de producirse es una guerra librada por los caprichos y excentricidades de los huéspedes (interpretados por celebridades como Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim de Almeida o Mickey Rourke) y en ella encontraremos a perros y pingüinos con necesidades humanas y a humanos con deseos animales.

El planteamiento recuerda a la serie de televisión The white lotus, aunque, al parecer, la historia se basa en los recuerdos del propio Polanski en sus visitas al hotel de Gstaad, en Suiza. Debemos recordar, no sin asombro, que el director ha cumplido ya los 90 años (hay que decir qué películas ha hecho? La semilla del diablo, Chinatown, El pianista…). A pesar de la edad, un miembro del rodaje dice de él: “Nunca he conocido a un director tan feliz de trabajar, tan curioso por comprender todos los aspectos de una historia y todas las disciplinas del cine”. Ya saben: entusiasmo y curiosidad, los ingredientes de la eterna juventud.

Otros estrenos de la semana son: Siempre nos quedará mañana, una historia de emancipación femenina que ha sido un éxito de taquilla en su país, Italia; el documental religioso Un ángel llamado Rebeca, centrado en la historia de Rebeca Rocamora Nadal, que murió de cáncer a los 20 años y fue declarada Sierva de Dios por la Santa Sede; la hispano colombiana La hierba del diablo, cinta de terror sobre dos hombres que se encuentran en la carretera con una enigmática mujer; y Rabos: El musical, como su título indica, un musical sobre… bueno, su título lo indica.

.Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.