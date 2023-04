Vox ve “especialmente grave” lo ocurrido con La Colada e “incomprensible” que no haya dimisiones

El portavoz del grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha calificado este jueves como “especialmente grave” lo que sucede con el agua del embalse de La Colada, declarada por la Junta de Andalucía como no apta para el consumo humano, y considera que “no es comprensible que esto esté sucediendo en esta zona, donde no es la primera vez que pasa y que los políticos no dimitan”.

Durante una visita al embalse, acompañado el parlamentario de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, y el candidato del partido a la Alcaldía de Pozoblanco, Ventura Redondo, ha recordado que “esta problemática no es la primera vez que sucede”, a pesar de lo cual “las administraciones hacen lo que hacen siempre, se echan las piedras unos a otros y dan la espalda a los ciudadanos”, de modo que “al final, lo que tenemos es a miles de vecinos de esta zona de Córdoba teniendo que beber el agua que le traen en camiones cisterna”.

Al respecto, ha apuntado que la decisión de declarar el agua de este embalse como no apta para el consumo humano se debe a que los análisis realizados desvelan que se superan los niveles de carbono orgánico total (COT), según fuentes de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), encargada del suministro en la zona afectada. Esta interrupción del suministro de agua potable afectará a los 80.000 habitantes de las comarcas de Los Pedroches y del Guadiato.

El portavoz parlamentario de Vox entiende que los vecinos estén “indignados y cabreados por ese agua que están consumiendo y que no cumple las condiciones de consumo, agua sucia, con un color feo y un exceso de carbono orgánico”, a la vez que ha acusado a PP y PSOE de que “presumen mucho de la gestión, pero luego no gestionan bien, como se ve a diario en todo lo relacionado con la atención sanitaria o, en este caso, con la gestión del agua”.