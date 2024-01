Vox pide el arreglo del parque infantil de la plaza de la Marina Española tras un mes cerrado

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Saco, se ha trasladado al parque infantil situado detrás la Plaza de la Marina Española para escuchar las demandas de los vecinos que han sido recogidas por el coordinador del partido en el Distrito Noreste, Cristóbal Aragón.

“Como podemos comprobar el parque está cerrado a cal y canto y lleva así desde hace más de un mes, tiempo aproximado en el que estuvo abierto”. Rafael Saco ha recordado que “desde Vox presentamos en el pleno municipal en el mes de octubre de 2023 una moción relativa a los parques infantiles para que se pusiera énfasis en su adecentamiento, mantenimiento y arreglo y evidentemente no se está llevando a cabo”.

El concejal ha explicado que “este parque infantil se abrió al público y ya tuvo que cerrarse a las pocas semanas. Actualmente lleva un mes así y no tiene previsión alguna de ser arreglado, vemos zonas soldadas, valladas y en mal estado. Alertados por nuestro coordinador, Cristóbal Aragón tras las quejas de los vecinos, preguntaremos en el pleno porque esta zona no se caracteriza por tener muchas zonas de ocio infantil y no pueden permitirse el lujo de tener esta cerrada”.

Por su parte, el coordinador de Vox en el distrito Noreste, Cristóbal Aragón, ha informado de este asunto al Grupo Municipal ya que “los vecinos se quejaban del cierre de estas instalaciones infantiles al poco tiempo de inaugurarse. Han sido múltiples las quejas al respecto” y ha añadido que “lamentablemente se abrió y tuvo que cerrarse por el atrapamiento de un niño en una de las zonas causando daños personales tanto al menor como a la madre, tras ese incidente no se ha vuelto a abrir y vemos que no está en las condiciones necesarias para ello”.

Por último, Aragón ha agradecido a los vecinos que acudan a Vox ya que “insistiremos para conocer qué planes tienen para la apertura de esta zona de ocio y llevaremos estas quejas a la Junta Municipal del Distrito de la que soy representante. Para nosotros es muy importante que nuestros vecinos tengan los servicios adecuados y las instalaciones en perfecto estado, más aún cuando se trata del bienestar de los niños”.