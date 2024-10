El PSOE presenta cinco reclamaciones a las ordenanzas fiscales de 2025

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista ha presentado hasta cinco reclamaciones al expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales para el 2025 aprobado inicialmente por el Pleno y expuesto al público.

Hurtado ha calificado como “contradictoria” la bajada del IAE, ICIO, IBI e IVTM y de las tasas de licencias de obras y de actividades cuando el Ayuntamiento ha incumplido en 2023 con el objetivo de estabilidad, con un déficit de 21.627.209,41 euros.

Estas bajadas, que a juicio del socialista se compensan con creces con la subida del 50% de la basura y del 15% del agua, impiden que el Ayuntamiento de Córdoba obtenga recursos del Fondo de Impulso Económico que se reparte todos los años entre los ayuntamientos que cumplen con el objetivo de estabilidad.

En segundo lugar, Hurtado señala que la bajada de las tarifas por licencias de obras y licencias de actividad “no están suficientemente justificadas, más aún cuando no se cubren el 100% del coste de la prestación de estos servicios”.

La tercera reclamación es que no está justificada la reducción del 30% de rebaja de las tasas de licencias de obra y licencias de actividad, basadas en el Convenio firmado con el Colegio de arquitectos para la realización de determinadas tareas que, hasta ahora, venía realizando personal de la propia GMU. “No se aporta estudio económico alguno que justifique esta rebaja en las tasas que financian las prestaciones de los servicios”, asegura Hurtado.

En cuarto lugar, existe discrepancia a la hora de cuantificar la minoración en la recaudación de las modificaciones propuestas. “Mientras la OGT lo cifra en el expediente en -1.489.333€, en las Líneas Fiscales remitidas al MINHAFP se cifra en -1.241.689€”, añade Hurtado.

Y como quinta reclamación, el PSOE sostiene que la derogación de la tasa de cementerios “debe ser inmediata, ya que el servicio de cementerios no es de solicitud o recepción voluntaria para los administrados y no se presta por el sector privado”. Es CECOSAM, como empresa municipal, quien presta el servicio y se debe financiar a través de una Prestación Patrimonial no Tributaria.

Para Hurtado, estas reclamaciones que presenta el PSOE deberán ser resueltas en el Pleno donde las modificaciones de las ordenanzas fiscales para 2025 se aprueben definitivamente.