El PSOE exige al alcalde que “actúe de una vez por todas” en el barrio de Huerta de la Reina

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen Victoria Campos ha exigido este jueves al alcalde, José María Bellido (PP), que “actúe de una vez por todas” en el barrio de Huerta de la Reina, porque, a su juicio, “presenta desde hace años muchas necesidades tanto en vía pública, movilidad e infraestructuras o comercio”. De ahí que, a iniciativa del PSOE, se aprobara de forma conjunta por todos los grupos una moción el 13 de mayo de 2021 sobre un plan de recuperación, que incluía un plan de reformas y restructuración de acerados y zonas de uso peatonal en este barrio.

Sin embargo, la edil ha manifestado en una nota que “la palabra de este alcalde no vale nada, la situación del barrio ha empeorado y los vecinos ya no pueden más”, puesto que “transcurrido año y medio de la aprobación de la moción, no ha puesto en marcha ni una sola de las actuaciones que se recogían, a excepción de la chapuza hecha en la calle Colombia”.

Dicha actuación venía “programada del mandato anterior y Bellido y su batallón de cargos necesitó más de dos años para poder comenzarla”, ha aseverado Campos, quien ha dicho que “la reforma de la calle Colombia a parte de mejorar su iluminación o crear nuevas plazas de aparcamientos, principalmente venía a mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida”.

Si bien, “la obra, que lleva concluida poco más de medio año, ya presenta importantes desperfectos en acerado o rampas que dificultan mucho el tránsito por ella”, ha criticado la concejal socialista, a lo que ha agregado que “la pérdida progresiva del comercio de cercanía y el reciente cierre del único supermercado existente en el barrio ha supuesto para los vecinos que realizar cualquier compra sea una auténtica odisea”.

Por ello, desde el Grupo Socialista se presentó una enmienda en los presupuestos municipales 2022 para “poner en marcha un campaña de fomento del comercio de cercanía en Huerta de la Reina, que a día de hoy el equipo de gobierno ha sido incapaz de ejecutar”.

El PSOE, como ya hiciera hace unas semanas, vuelve a solicitar al gobierno municipal que “ponga en marcha un plan de captación de empresas para el barrio y un plan específico para la revitalización del mercado de abastos de Huerta de la Reina”. “El alcalde no puede seguir poniéndose de perfil ante los problemas que sufre el barrio, porque su dejadez e incapacidad de gestión afectan al día a día de los vecinos”, ha sentenciado.

Asimismo, la edil ha urgido al gobierno local a poner en marcha el Plan Integral de Movilidad en este barrio que se aprobó en el presupuesto 2022 y cuenta con una dotación dotación de 20.000 euros, con el objetivo de desviar parte del tráfico que sufre, incluyendo las medidas necesarias para moderar la velocidad de tránsito, sobre todo en las arterias principales.