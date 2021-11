El PSOE denuncia que el gobierno local está "perdiendo mucho dinero para inversiones y proyectos"

El Grupo Municipal Socialista ha alertado de que "habrá muchos proyectos importantes para Córdoba que se quedarán sin ejecutar este año por la mala gestión del gobierno de José María Bellido" en el Ayuntamiento de la capital.

“Está a punto de acabar el año y no conocemos cuáles de esas inversiones se harán realidad y cuáles no. No sabemos tampoco cuál es la cuantía que irá a amortizar deuda si ese dinero no se gasta en estas actuaciones”, denuncia en una nota el concejal José Antonio Romero.

Para intentar conocer cuál es la situación actual de las cuentas, el Grupo Municipal Socialista ha pedido un informe sobre las cuantías económicas y los proyectos que se van a desarrollar con el dinero de los remanentes de 2019 y 2020. Lo ha solicitado en la última comisión de Hacienda, que se celebró el pasado miércoles día 10.

“La falta de gestión, de voluntad y de capacidad del gobierno de Bellido nos ha llevado a que un gran cantidad de dinero se pierda y se vaya a amortizar deuda. Por eso queremos tener un informe por escrito que deje claro cuál es el estado de esas actuaciones”, recalca Romero.

Incumplen el acuerdo con el PSOE

Reprocha al equipo de gobierno que vaya a dejar sin ejecutar este año los proyectos que se incluyeron en el acuerdo con el que los socialistas facilitaron la aprobación de los presupuestos y los remanentes de los años 2019 y 2020.

“Nosotros firmamos ese acuerdo en el mes de abril para que la ciudad tuviera unos presupuestos que ejecutar, que permitieran llevar a cabo inversiones de millones de euros que paliaran los efectos de la crisis sanitaria. Pero al final no ha servido de mucho, porque ese dinero sigue guardado sin gastarse”, lamenta el edil.

Proyectos que siguen en un cajón

Entre los proyectos que se quedarán sin ejecutar este año, el PSOE destaca el Plan de Empleo de CECOSAM, para el que hay adjudicados 100.000 euros, las obras de climatización de colegios (500.000 euros) o las ayudas al alquiler (400.000 euros). De éstas últimas prescindieron nada más llegar a Capitulares.

Tampoco verán la luz en 2021 las pistas deportivas del Sector Sur y el Parque Cruz Conde o las obras de accesibilidad, dotadas con 400.000 euros.

Los socialistas explican que han pedido esa información a la Delegación de Hacienda para tener constancia, y por escrito, de qué es lo que se va a gastar y qué no, pero temen que la mayoría de las inversiones no se desarrollen y que gran parte de los millones de euros vayan de nuevo al banco.

“Es un dinero muy necesario para que, por ejemplo, los autónomos puedan levantar la persiana cada día y, en general, para activar la economía de la ciudad. Es lo que ocurre siempre en este ayuntamiento desde que gobierna José María Bellido. Es a lo que, por desgracia, nos tienen acostumbrados este alcalde y su batallón de cargos”, sentencia José Antonio Romero.

El PSOE le pide una vez más al alcalde que "se eche a un lado porque mientras continúe al frente del Ayuntamiento esta ciudad seguirá estancada eternamente".