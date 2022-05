El PSOE cree que el PP busca convertir las autonómicas en “un laboratorio político nacional”

El candidato del PSOE por Córdoba al Parlamento de Andalucía Esteban Morales ha asegurado este jueves en Lucena que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, “quiere convertir las próximas elecciones autonómicas en un laboratorio político nacional”, pues lo que busca es “experimentar aquí el futuro acuerdo con la ultraderecha de Vox, para vaciar a Andalucía de competencias y después intentar gobernar España”.

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha opinado que “los andaluces no apoyarán a una fuerza política que dice que no le importa Andalucía porque lo que quiere es gobernar España, y que además ya está fraguando un pacto con la extrema derecha”, la cual “ya ha dicho alto y claro que quiere liquidar las autonomías, el autogobierno andaluz y que quiere devolver las competencias de sanidad y de educación al Estado”, es decir, “quieren una Andalucía vaciada de competencias y de derechos y no lo vamos a permitir”.

Así, ha señalado que el “supuesto milagro económico que vende Moreno se desmonta con tan solo salir a la calle, con una sanidad, educación y dependencia en los penúltimos puestos de inversión”, detallando Morales que la sanidad pública “ha retrocedido, y las listas de espera en dependencia no bajan de 700 días para que te cataloguen”.

Además, ha recordado que “con el PSOE, Andalucía rebajó el desempleo en 500.000 personas, pero con el PP han sido 30.000 desempleados más los que nos ha dejado, pese a que prometió 600.000 empleos. A ello, se suma que hasta 2008 Andalucía crecía el doble de la media nacional, pero después llegaron las recetas de la derecha y esta tierra se paralizó”.

A Moreno, según ha asegurado, “hace poco tiempo le daba la risa cuando en Castilla y León iban a convocar elecciones y ahora le ha dado susto, porque no le sale las cuentas, y por eso habla de repetir de nuevo las elecciones”.

La cuestión es que, mientras el candidato del PP “está en sus cábalas electorales, en si le salen o no los números, somos los socialistas los que estamos en abordar los problemas reales de la gente y en proponer soluciones reales y efectivas, en base a un programa electoral que coge el testigo de las reuniones de escucha activa con colectivos sociales en las que los socialistas hemos recopilado las demandas y retos de la sociedad civil andaluza”.

Un programa municipalista

De hecho, los socialistas tiene “un programa, no como Moreno, que además de esconder las siglas de su partido no tiene un programa electoral con el que concurrir a estas elecciones, porque no tiene nada que aportar, y nuestro programa electoral bebe del municipalismo, ya que la mayoría de los candidatos que vamos en las listas socialistas somos o hemos sido alcaldes o concejales en los ayuntamientos”.

Ello es así porque “el modelo de la política local, cercana y de proximidad es el que da respuestas a los problemas de la gente, porque identificamos dónde están los problemas que nos plantean los vecinos, y si vemos a Dolores, sabemos que tenemos que hablar de accesibilidad, o si hablamos de Juan, lo hacemos de la necesidad de encontrar un empleo, y también hablamos de empresas al tratar sobre disponer de más suelo o de solucionar ya la Autovía del Olivar, que el PP está negando a esta tierra, pese a que estaba previsto conectar la A-92 con la A-45 por Estepa, por Puente Genil y por Lucena”.

Por estos motivos, en el PSOE están “convencidos de que la ciudadanía no va a apoyar un gobierno andaluz que pretende pactar con la ultraderecha de Vox, un partido que lo único que quiere es destruir la autonomía de nuestra tierra, que conseguimos en los años 80 y que tanto esfuerzo y trabajo nos costó, para cambiar de aquella Andalucía del subdesarrollo a la que dejamos en 2018, que crecía más que el resto de las comunidades y que en los últimos tres años y medio Moreno ha dejado caer porque se ha centrado exclusivamente en hacer carrera dentro del PP nacional y sin preocuparse de los problemas de esta tierra”.

Esteban Morales, además, ha afeado que “el PP siempre ha votado en contra de aquello que le venía bien a los ciudadanos, como ha sido la subida de las pensiones y del Salario Mínimo Interprofesional, o cuando hemos rebajado el precio de la luz o los 20 céntimos en los carburantes”.

El PP lo que ha hecho en estos tres años y medio “es quitar servicios públicos a los trabajadores y, en cambio, bajarles los impuestos a los más ricos y a las 300 grandes fortunas de nuestra tierra”, y además, “mientras que el PSOE propone bajar la ratio en educación para dar más calidad y atención a la educación pública, el PP de Moreno elimina hasta 2.000 unidades públicas, despide a 3.000 docentes y aumenta los conciertos con la educación privada”.

De igual forma, según ha indicado, “no podemos permitir que haya más de 70.000 personas esperando que se les dé una resolución sobre la dependencia y que la espera sea de 715 días, casi dos años. Por eso desde el PSOE proponemos bajar a 100 días el tiempo de espera, para dar una respuesta a la solicitud de prestación en Dependencia”.

El socialista ha resumido en tres los pilares del programa socialista: “la Ley de rimera oportunidad laboral para los jóvenes andaluces, con hasta 2.000 millones de euros la próxima legislatura en colaboración con la iniciativa privada; rebajar a la mitad las listas del desempleo en Andalucía para invertir que seguimos por encima de los 800.000 parados frente al crecimiento del empleo en España y, por último, dignificar los servicios públicos con mejor sanidad, educación y mejores políticas sociales”.

“Son los dos modelos --ha concluido-- que los andaluces tienen la oportunidad el próximo 19J de elegir: una Andalucía que retrocede, la de la coalición de Moreno con Olona, y por otro lado el proyecto de una Andalucía que avance y dé oportunidades a esta tierra, que representa Juan Espadas al frente del PSOE”.