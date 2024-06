El PP pide la dimisión de Hurtado tras la desestimación de la denuncia “falsa” sobre la FIA

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha pedido este jueves la dimisión del portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, después de que el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 ha desestimado la denuncia de su partido contra el contrato de patrocinio firmado entre el Consistorio y el Grupo Empresarial RACE con 181.500 euros para la celebración de 'Accelerating Change', por procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad con adjudicación directa, celebrado a finales de junio de 2023, con la asamblea anual extraordinaria de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

En una rueda de prensa, el concejal ha defendido que “está todo correcto, se hicieron los trámites oportunos y fue un contrato de patrocinio y no de subvención”, de manera que “la denuncia falsa del PSOE no ha ido a ningún sitio”, ha subrayado, para apostillar que “no se puede estar todo el día exigiendo unos niveles de ética política altísimos, cuando uno luego no es capaz de aplicárselos a sí mismo, ni siquiera rebajado al 10%”.

En este caso, entiende que “la oposición del PSOE, que encabeza Hurtado, está basada en intentar hacer del fango, eso que tanto el PSOE ahora nombra, el único elemento de crítica política a un gobierno municipal del PP, que además, como se ha visto recientemente, ha sido respaldado mayoritariamente por los cordobeses, por ejemplo, con el 43% de los votos en las pasadas elecciones europeas”.

Así, Torrico ha aseverado que “el punto de inflexión ha sido este acuerdo judicial” sobre la denuncia socialista, tras la que “no había nada detrás”, ha abundado, recordando que “desde el primer momento” el alcalde, José María Bellido, explicó en el Pleno que “no había absolutamente nada, que estaba todo correcto, como así se ha verificado posteriormente”, por lo que “eso exige la asunción de responsabilidades”, ha dicho.

De este modo, ha comentado que “ya que a Hurtado se le llena la boca de pedir responsabilidades por cualquier cosita que luego se ve que no referendan los hechos o cositas que se inventa, porque no se entera o no se quiere enterar, hay que exigirle la dimisión como portavoz del PSOE, porque su forma de hacer oposición se caracteriza por la falsedad, los inventos y el desconocimiento”, de manera que “los cordobeses, incluso los que votaron al PSOE, que legítimamente lo hicieron en busca de una alternativa y de una labor de oposición firme, como tiene que ser en democracia, no se merecen un portavoz que no está a la altura de sus votantes”, ha sostenido el edil.

En palabras del popular, “el que es portavoz hasta ahora del Grupo Socialista está buscando enfangar, no proponer alternativas, no hacer una crítica constructiva y no buscar soluciones a los problemas de los cordobeses, sino crearles unos supuestos problemas en base a falsedades”, algo que ha resaltado que no van a “tolerar más”.