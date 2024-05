El PP dice que “el PSOE miente a vecinos de Baena al no hacer nada para la conversión en autovía de la N-432”

La senadora del PP de Córdoba Cristina Casanueva ha asegurado este viernes que “el PSOE ha mentido a los vecinos de Baena y la realidad es que no han hecho nada para la conversión en autovía de la carretera N-432”.

En declaraciones a los medios de comunicación en Baena, junto al parlamentario autonómico Javier Vacas, la senadora ha afirmado que “el PSOE, sin ningún rubor, ha mentido a los cordobeses en estos últimos cinco años sobre la conversión de la N-432 en autovía A-81, y más concretamente en el tramo que les afecta Córdoba-Granada”.

“De nada sirve que ahora vengan los cargos del PSOE a salir en tromba diciendo que para ellos esta carretera es vital”, ha advertido, para remarcar que “llevan en el Gobierno de España desde mayo de 2018, más de cinco años, y han tenido tiempo y recursos suficientes para poner en marcha el proyecto e impulsar una infraestructura que reclamaban cuando estaban en la oposición, y que desde su responsabilidad de gobernar la han dejado morir en un cajón”.

Según ha expuesto Casanueva, mostrando documentos y respuestas parlamentarias del Ejecutivo, “no lo dice el PP, el Gobierno de España concluye que este proyecto está en una vía muerta”, porque “ha admitido que no ha hecho nada en más de cinco años, que está todo caducado y no han hecho nada para impulsar la autovía de la N-432”, ha dicho.

Al respecto, la popular ha recordado que “el anterior Gobierno del PP dejó aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que contaban con 3,3 millones de euros para esta autovía”, mientras que “el Gobierno de Sánchez no ha ejecutado nada, ha ido reduciendo año a año las cuantías que aparecían en los PGE, y este ejercicio 2024 ni siquiera hay presupuestos, porque el PSOE no quiso ni presentarlos al convocarse elecciones catalanas”, ha apostillado.

“Porque es la verdad y es de justicia, no fue el Gobierno del PP el que dejó caducar el expediente ambiental, sino el PSOE cuando gobernaba en la Junta de Andalucía, que nunca contestó y dejó morir el proyecto”, ha asegurado Casanueva, para añadir que “la realidad es esta y la deben conocer los vecinos de Baena”.

En palabras de la senadora, “el PSOE no está en las necesidades de los cordobeses y ha decidido que su prioridad es agasajar a sus socios, los que mantienen a Sánchez en el Gobierno, con una amnistía que borrará delitos y con inversiones que al mismo tiempo está negando a nuestra tierra”.

Así, ha pedido que “de forma urgente el PSOE de Córdoba pase de las palabras a los hechos y exija al Gobierno de Sánchez que licite en este año 2024 la redacción de los proyectos necesarios para que la N-432 deje de ser una de las carreteras más peligrosas de España y sea una autovía que beneficie a nuestros pueblos”.

En este sentido, ha indicado que “Baena no puede seguir perdiendo oportunidades por la inacción del PSOE, que cuando gobierna el PP saca la pancarta, pero cuando llegan al Gobierno meten las infraestructuras en un cajón”. “Desde el PP vamos a seguir insistiendo para que esta carretera no caiga en el olvido”, ha subrayado, para declarar que lo repetirán “las veces que sean necesarias, no somos más que nadie, pero tampoco menos y los cordobeses merecemos más inversiones en nuestras infraestructuras para el presente y futuro de nuestros pueblos”, ha defendido.