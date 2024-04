IU exige al PP que “deje de desestabilizar la democracia” para que el Senado “no sea una Cámara de propaganda política”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha exigido este sábado al Partido Popular que “deje de desestabilizar la democracia” y “acepte las reglas del juego democrático”, respetando a las instituciones, como el Senado, para que “no se convierta en una Cámara de propaganda política”.

En el marco de la XXIV edición de la Fiesta del Partido Comunista de Andalucía (PAC) celebradas en Córdoba durante este fin de semana, Santiago ha recordado que este sábado es el 61 aniversario del fusilamiento de Julián Grimau “una condena a muerte que fue ratificada por el fundador del PP, Manuel Fraga”, según ha recogido en un audio Sumar Andalucía remitido a Europa Press.

Al hilo de ello, Santiago ha insistido en que “los demócratas de este país no han olvidado la implicación de la derecha española en la dictadura”, pero “han sido perdonados e incorporados a la democracia”. No obstante, ha recalcado que “lo que no se va a permitir es que la derecha vuelva a acabar con la democracia cuando no son capaces de acceder a las instituciones, que es lo que está ocurriendo”.

“El PP se alía con la ultraderecha cuando no es capaz de conseguir mayorías parlamentarias para gobernar, e intenta aliarse para acabar con la democracia, lo que ha hecho la derecha a lo largo de la historia de este país y no se va a permitir que lo vuelvan a hacer”, ha concluido.

En este contexto, Santiago también ha advertido de que “está a punto de cometerse el final del genocidio que lleva realizándose en Gaza desde hace seis meses, ya que Israel está preparando el ataque definitivo sobre el pueblo palestino con la posible toma de la ciudad de Rafah”. Además, ha incidido en que “sólo este hecho puede pararlo la comunidad internacional, al igual que evitar cualquier guerra en un momento en el que el clima bélico se empieza a hacer absolutamente irrespirable en el mundo”.

Por su parte, el portavoz de IU Andalucía y secretario general del PCA, Ernesto Alba, ha señalado que en la fiesta del PCA hay dos propósitos. El primero de ellos, la solidaridad, porque “el objetivo firme es que todos los beneficios de esta fiesta se destinen al pueblo palestino”. El segundo objetivo es la reivindicación política porque “en Andalucía estamos percibiendo que el gobierno de Moreno está abriendo paso a la privatización”.

En este sentido, Alba ha insistido en que “los fondos buitres en los sectores estratégicos andaluces, las listas de espera en los centros sanitarios y los recortes en las líneas educativas, son ejemplos de la privatización en la comunidad”. “La Andalucía del negocio es la de Moreno”, ha recalcado. Por último, ha verbalizado que “esta fiesta es para reivindicar la otra Andalucía, la de los derechos sociales y políticos de los andaluces”. “Una Andalucía que sea capaz de abrir un nuevo modelo productivo andaluz que genere empleo”, ha concluido.