Córdoba acogerá en abril una edición de la Feria Internacional de Defensa centrada en la innovación

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha anunciado que los próximos 10 y 11 de abril Córdoba acogerá una edición de la Feria Internacional de Seguridad y Defensa (Feindef) centrada en la innovación bajo el nombre de 'Defense & Security. Dualtech Summit 24'.

Así lo ha indicado en consejero en una entrevista a Europa Press, en la que ha asegurado que la Base logística del Ejército de Tierra “va a ser un antes y un después en Córdoba en particular y en Andalucía en general” y “un revulsivo importante desde el punto de vista económico, de atracción de empresas, y, por lo tanto, de aumentar inversiones y generar empleabilidad”.

Por lo pronto, “un gigante del sector industrial de la defensa como es Escribano Mechanical & Engineering va a instalarse en Córdoba y el proyecto que acaba de firmar con el Ministerio de Defensa de 700 millones de euros lo va a desarrollar en Córdoba, lo que es una excelente noticia para Andalucía; además, prevé un empleo para febrero-marzo de más de 200 personas”.

“Y pongo el ejemplo de Escribano no solamente por lo que significa de inversión económica y empleo, que es importante, sino por algo que ellos nos plantearon desde el primer momento cuando les ofrecimos que se vinieran a Córdoba, que era que quieren estar al lado de la universidad”, por lo que “esa sinergia entre universidad y este tipo de empresas va a dar un resultado excelente”.

En este sentido, Gómez Villamandos ha añadido que en la Feindef celebrada en mayo en Madrid, donde Andalucía contaba por primera ve con un stand institucional, “había más de 40 empresas andaluzas fundamentalmente en el ámbito aeroespacial, aunque también en el de la formación, en el ámbito tecnológico de software y desarrollo de inteligencia artificial, de materiales, de suministros, es decir, que hay un potencial enorme y están trabajando ya con las universidades”.

De este modo, ha apuntado que se ha hecho “un mapa de capacidades de Andalucía en el sector defensa, tanto de lo que es nuestro sector empresarial, las capacidades militares que tiene Andalucía, que son muchas, como las capacidades de innovación y de investigación”, y “todo eso vamos a empezar a venderlo junto con las empresas andaluzas”. Así, ha agregado que el objetivo fundamental de la Feindef en Córdoba --que cuenta con el apoyo del sector empresarial y del Ministerio de Defensa-- “es dar a conocer todas esas capacidades, porque como dice nuestro presidente, Juanma Moreno, debemos ser los principales comerciales de Andalucía”.

“Va a ser muy importante porque eso nos va a permitir visibilizar toda esa capacidad innovadora. Andalucía no es solamente agricultura, no es solo turismo, no es solo grandes empresas que necesitan mano de obra en chapa y pintura por decirlo de una forma. Andalucía tiene ya una enorme actividad desarrollada en el ámbito de la innovación, de las nuevas tecnologías. Creo que tenemos que creérnoslo. Y además de creérnoslo, nuestra responsabilidad es venderlo”, ha concluido.