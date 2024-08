Una asignatura pionera en la Universidad Loyola facilita la integración del alumnado en empresas

La Universidad Loyola ha impartido por primera vez en el curso 2023-2024 la asignatura 'Habilidades y Reto Profesional', consolidándose como pionera en los planes de estudios de los grados en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en el grado en Datos y Analítica de Negocio, incluyendo sus itinerarios dobles, en sus campus de Córdoba y Sevilla.

Según ha detallado la institución universitaria en una nota, esta asignatura, basada en la metodología de retos, busca fortalecer las tan demandadas habilidades blandas ('soft skills') entre los estudiantes, permitiéndoles aplicar estos conocimientos en situaciones reales propuestas por empresas colaboradoras.

Un total de 293 estudiantes se han involucrado este año en los retos presentados por empresas. En Córdoba ha colaborado el Grupo Puma con la mentorización de Carmen Jiménez, directora de Marketing y Ángel Carreto, Product Manager; Silbon, con la colaboración de Andrea de Juan, CMO y Manuel Gutiérrez de Rave, Financial Manager, e Hitachi Energy, con la participación de Giuseppe Luca Petrelli, Global Head of Marketing & Sales; Francisco Bolaños, Plant General Manager; Begoña Calvache, Global Sales Opeartions and Market Analysis Manager, Leandro Caponi, Global Marketing & Sales Operational Analyst y Virginia Gimbert, Community Engagement Responsible.

Al respecto, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Pilar Castro, ha mostrado su “gran satisfacción” por los resultados del primer año en el que se ha impartido esta asignatura práctica a “los estudiantes, que han tenido la oportunidad de trabajar mano a mano con 'partners' de gran prestigio en el mundo de la empresa a través de esta novedosa metodología de aprendizaje basado en retos y les ha permitido pasar parte de su horario lectivo colaborando con profesionales de distintas áreas”.

Para Andrea De Juan Suárez, CMO de Silbon, la experiencia ha sido “enriquecedora”, porque “a la vez que guías a los estudiantes también aprendes de ellos y conectas con sus ideas y forma de pensar”.

Asimismo, Begoña Calvache de Hitachi Energy, alumna de la Universidad, ha resaltado el esfuerzo que hace Loyola para “mantener actualizados los programas y responder así a las necesidades actuales que tenemos en las empresas”.

Y el director del Departamento de Marketing de Grupo Puma y también alumno, Ángel Carrero, ha subrayado “la oportunidad que ofrece esta asignatura de vivir ya en la carrera la realidad de la empresa y la aplicabilidad que suponen los estudios universitarios sobre tu carrera profesional”.

Prueba de admisión

Loyola celebrará su última prueba 'online' de admisión para los estudios de grado el día 21 de agosto, a excepción, en Córdoba, del Grado en Enfermería y Psicología, que celebraron dos únicas convocatorias en febrero y marzo. Los estudiantes interesados podrán inscribirse a través del portal de admisiones de la página web de la Universidad.

Los nuevos estudiantes serán recibidos el lunes 2 de septiembre y el curso 2024-2025 iniciará su actividad habitual el martes 3 de septiembre.