Alumnos y profesores de la provincia envueltos en el programa Erasmus +

Profesorado y alumnado de cinco centros de la provincia de Córdoba están participando este jueves, en el Salón de Actos de la Diputación de provincial, en el III Encuentro Erasmus + de Secundaria y FP, en el que alrededor de 50 asistentes podrán compartir experiencias y difundir los logros y oportunidades que ofrece este programa.

La responsable del área en la Diputación, Ana Blasco, ha resaltado la importancia de este encuentro, "que tiene como objetivo visibilizar y compartir los beneficios del Eramus + entre el alumnado participante en proyectos de educación escolar y formación profesional". La diputada ha destacado "la implicación de la institución provincial en el asesoramiento e información a la juventud sobre todo lo relacionado con Europa".

Así, el alumnado del IES Ángel de Saavedra describirá su proyecto 'European Common Heritage: Building our identity' sobre patrimonio, lengua y cultura en el aula; también presentarán su acreditación Erasmus, que da protagonismo al alumnado de diversidad y al cuidado del medio ambiente.

El IES Fidiana hablará de su proyecto 'Discovering through Science', sobre investigación científica avanzada, mientras que el alumnado del IES Trassierra hará una presentación de las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos 'Maths Everywhere', sobre matemáticas, y 'Creando y Comunicando Europa', con temática relacionada con la cohesión social.

Por su parte, el alumnado del IES Medina Azahara compartirá con los asistentes sus proyectos 'The River of Challenges', sobre la conservación y aprovechamiento de los ríos, y 'Cities with Inmaterial Heritage', que está dedicado a compartir el patrimonio inmaterial de diferentes ciudades.

Para finalizar, los alumnos del IES Mirador del Genil (Iznájar) presentarán su proyecto 'School entrepreneurschip. An adventure looking at the future of Europe', con el que se introduce la cultura emprendedora en la enseñanza secundaria de centros europeos.